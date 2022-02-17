Забудьте о шведской мягкотелости. Мы сыграем с «Тре Крунур», которые загрызли Канаду

Игорь Рабинер — о предстоящем полуфинале Олимпиады.

Форвард сборной Канады и университета Boston College Джек Макбейн с силой хрястнул клюшкой о борт и разломал ее пополам, после чего с отвращением швырнул обломки под скамейку запасных.

Только что его ошибка при 0:0 в третьем периоде четвертьфинала Швеция — Канада стоила «Кленовым листьям» пропущенного гола — и парень понимал, что, скорее всего, Олимпиады. Настолько закрытой стала к тому моменту игра.

Минут за 15-20 до того, когда третий период только начался, я подошел к Игорю Ларионову и Денису Казанскому, наблюдавшим за игрой из своего отсека для телевизионщиков в ложе прессы. Казанский жаловался: «Совсем без ворот играют». Профессор добавлял: «До первой ошибки». Так и оказалось.

Макбейн, видимо, совсем неплох, коль скоро опытнейший главный тренер, обладатель Кубка Стэнли Клод Жюльен поднял его до первого звена с самим Эриком Стаалом. И парень, видимо, слишком поверил в себя. Потому что на выходе из своей зоны сделал слепой пас назад. Но вместо партнера шайбу подхватил матерый соперник. Им был московский армеец Лукас Валлмарк. Он тут раззабивался — ни в одном матче со льда без гола не уходит. Мог ли в таком случае не воспользоваться таким подарком?

Он и засадил в ближнюю «девятку» чуть потерявшего ворота Мэтта Томкинса, вратаря шведской «Фрелунды». Учитывая, где он играет и с каким треском провалил матч против США его коллега Эдди Паскуале из ярославского «Локомотива», понятно, почему выбор Жюльена пал на Томкинса. И во втором периоде он вытащил пару сложнейших шайб. Но с эффектом студенческой ошибки справиться не смог.

В какой-то момент подошла коллега, спросила Ларионова насчет вроде как всем известной шведской мягкотелости — в первую очередь тех из них, кто не доезжает до НХЛ. Профессор не согласился: «Не вижу я у этой команды никакой мягкотелости». В его записях напротив 12 игроков стояли галочки. Все эти люди играли какое-то время в НХЛ.

«Вот, смотрите, 16-й номер, Маркус Крюгер, — поясняет Ларионов. — Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Может такой игрок быть мягкотелым?» Ничего себе, думаю. Забыл я уже как-то про этого Крюгера. Чай, не Кейн с Тэйвзом и даже не Сибрук с Китом. А заглядываю в статистку — на тебе, два полных победных плей-офф. Да, статистика не ахти, 3+2 и 2+2, явно нижние звенья. Но опыт-то какой сумасшедший — ни одному из наших в этом составе такой и не снился.

А на льду и правда никакой шведской мягкотелостью и не пахло. Да, старались взять умом, а не силой, но когда надо — шли спокойно в силовую, и канадцам в ней не уступали. Игра до поры была равная во всем.

И вот в такой тягучей схватке шведы сделали на одну ошибку меньше и соперника перебороли — с членом Тройного золотого клуба Эриком Стаалом, с первым номером прошлогоднего драфта защитником Оуэном Пауэром, который восхищает Ларионова.

Но никто из них так и не пробил Ларса Юханссона — вратаря СКА, а ранее ЦСКА, на которого сегодня сделал ставку тренер. Для него полсостава сборной России — товарищи и партнеры, которых он изучил от и до. Или они его? Узнаем скоро.

А тренера шведов зовут Юхан Гарпенлов. Он играл в шикарной «Ов-лайн», как ее прозвали в НХЛ — в «Сан-Хосе Шаркс» с... Ларионовым и Макаровым. И они впервые вывели «Акул» в Кубок Стэнли, а там прошли «Детройт» Скотти Боумэна — и это произвело на маэстро такое впечатление, что он при первом удобном случае забрал Профессора в «Ред Уингз». За тремя Кубками.

«Я с юности был фанатом Макарова и Ларионова, смотрел на них по телевизору, а потом оказался с ними в одной тройке!» — восторгался Гарпенлов, когда я ему сегодня в микст-зоне об этом напомнил. Ему есть за что быть благодарным русским.

Но в пятницу он забудет о какой-либо благодарности и будет рубиться с нами до последнего. И забудьте о том, что шведов не записывали в фавориты — в отличие от финнов, канадцев и нас. Относитесь к факту о 10 кахээловцах в «Тре Крунур» так, что каждому из них будет что доказывать России.

Швеция высадила Канаду, которая впервые за 16 лет, с Турина-2006 (когда ее обыграли мы), останется без медалей. Кстати, тогда же Россия последний раз на Играх встречалась со Швецией и грохнула будущего олимпийского чемпиона в группе — 5:0. Что нам в плей-офф ничуть не помогло, а шведы стали лучшими среди лучших. Реально лучших. И то, что мы хорошо с ними играем, — это такой же штамп, как и их мягкотелость.

Все будет решаться в конкретный день, и не будет там ни вчера, ни завтра. Только сегодня.

И на кону будет стоять финал Олимпиады.