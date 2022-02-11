Старт хоккея на Олимпиаде: Россия мучалась, Канада берегла силы, а американцы уничтожили хозяев

Итоги первого тура от «СЭ».

Первый тур олимпийского хоккейного турнира — не время для долгоиграющих выводов. Команды подошли к старту Игр в разных кондициях. Некоторые хоккеисты отбывали карантин из-за позитивных тестов. Чехи, к примеру, долго не могли собраться в Пекине в полном составе. Тренировались и вшестером, и без голкиперов, когда в ворота вставал экипировщик. Пекинский марафон преподносит сюрпризы не только на стадионах, но и в ковидных лабораториях. Однако первые матчи — позади, и идеи тренеров дали поводы для размышлений.

Противоположные впечатления оставили игры главных фаворитов турнира. Россияне мучались со Швейцарией и отскочили благодаря шальному рикошету. С креативом и реализацией — беда. Стала ли невзрачная игра с минимумом творчества следствием месячного простоя, узнаем совсем скоро.

12.02.2022 | Россия — Чехия

Ни Дания, ни тем более Чехия расслабиться команде Алексея Жамнова не позволят. А за счет доставки шайбы из угла в угол забивать сложно. Терпение и дисциплина — это хорошо, но для победы необходимы свежие мысли в атаке.

Датчане преподнесли первую сенсацию хоккейной Олимпиады. Беззвездная команда, которая меньше остальных аутсайдеров пострадала от отказа НХЛ, застегнулась на все пуговицы с чехами и вымучила победу. Дания сыграла скучно, серо, в откат, но от них никто и не ждал фейерверка в атаке. Парни Хайнца Элерса подстроились под соперника и не растранжирили созданные моменты. Защитники, когда в их зоне становилось жарко, ничего не изобретали и отбрасывались по стеклу. Просто, но эффективно — так тезисно опишу хоккей датчан. Со второго тура соперники изучат их более тщательно — сомневаюсь, что тактика Элерса принесет результат на дистанции против мастеровитых команд. Да и стоять на ушах в каждой игре вратарь Себастьян Дам не сможет.

Приятно удивили финны и словаки. Несмотря на раннее время, матч получился динамичным, событийным и результативным. Дубли от 17-летнего таланта Юрая Слафковского и Миро Аалтонена. Хет-трик Сакари Маннинена. Тройка из «Салавата Юлаева» — локомотив финской атаки. При этом у Юкки Ялонена есть и подольская связка Аалтонен — Ойямяки, и звено Филппулы с Песоненом и Пакариненом. Загонять соперника и нарисовать хитрые комбинации способы три звена. Четвертое — больше нацелено на сдерживание и пахоту. Финны прилетели в Пекин не для того, чтобы отсиживаться у своих ворот и ждать подарков соперника.

Группа С — самая ровная на Олимпиаде. В оставшихся матчах квартета жду сюрпризы. К этому были близки слатыши, которые превратили 0:3 со Швецией в скользкие 2:3. «Тре Крунур» показали хороший темп, рационально обращались с шайбой и своевременно доставляли ее на ворота. Концовка оказалась тревожной, но шведы выстояли.

Канадцы против Германии сыграли в лучших традициях национальной школы. Неважно, в каком составе и на какой турнир приехали «Кленовые». Их отличительный стиль — наглядное объяснение, почему канадцы — претенденты на золото Олимпиады. Команда Клода Жюльена ничего не изобрела. Классический взрывной старт сбил финалистов прошлой Олимпиады немцев. Результат «Кленовые» предопределили за 11 минут, когда отправили в ворота соперников три безответные шайбы. Далее — включили энергосберегающий режим и сэкономили силы для следующих матчах.

Немцы из борьбы не выключились и оказывали давление на соперника. Пять пропущенных шайб — не знак того, что у серебряных призеров Олимпиады-2018 хаос в обороне. Германия играла организованно и дисциплинированно — допустила только два удаления, одно из которых канадцы реализовали. Разрыв по счету мог быть не таким пугающим, выручи пару раз команду вратарь Матиас Нидербергер.

Сложно оценить американцев по матчу с обреченными на фиаско китайцами. Не сомневался, что США отгрузят хозяевам целую авоську и буднично возьмут три очка. Китайцам повезло, что соперник остановился на восьми голах — могли забивать больше. Пока американцы — загадка, но показательно, что сегодня у них отличились игроки трех звеньев. С вариативностью в атаке проблем у Дэвида Куинна возникнуть не должно.

Результаты первого тура, как и всего группового этапа, бессмысленны, если рассматривать плей-офф. Матчи на вылет ждут все 12 команд. От положения в квартетах зависят только прямые путевки в четвертьфинал и пары дополнительного раунда. За феерию на старте не выпишут медали и похвальные грамоты. Однако каждый матч — повод оценить заготовки тренеров и состояние хоккеистов. Олимпиада — короткий турнир. Изменить в одночасье рисунок игры не представляется возможным. По первым матчам заметно, какие команды прилетели в Пекин бежать, творить и созидать, а какие — терпеть, обороняться и бороться.