Итоговые расклады для России по плей-офф Олимпиады: сетка четвертьфиналов и потенциальные соперники

Сборная России по хоккею сыграет в 1/4 финала Олимпиады с Данией или Латвией

Сыграем против Дании или Латвии

Закончился групповой этап олимпийского хоккейного турнира. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный квалификационный раунд. Пары определяют по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Итоговый рейтинг «посева» выглядит так:

1. США (1А) — 9 очков, шайбы 15-4

2. Финляндия (1С) — 8, 13-6

3. Россия (1В) — 7, 8-6

4. Швеция (2С) — 7, 10-7

5. Канада (2А) — 6, 12-5

6. Дания (2В) — 6, 7-6

7. Чехия (3В) — 4, 9-8

8. Словакия (3С) — 3, 8-12

9. Германия (3А) — 3, 6-10

10. Швейцария (4В) — 1, 4-8

11. Латвия (3С) — 0, 5-11

12. Китай (4А) — 0, 2-16

Таким образом, в квалификационном раунде сыграют следующие пары (все матчи во вторник, 15 февраля):

Канада (5) — Китай (12)

Дания (6) — Латвия (11)

Чехия (7) — Швейцария (10)

Словакия (8) — Германия (9)

Сетка четвертьфиналов (все матчи в среду, 16 февраля) выглядит так:

США (1) — Словакия (8) / Германия (9)

Финляндия (2) — Чехия (7) / Швейцария (10)

Россия (3) — Дания (6) / Латвия (11)

Швеция (4) — Канада (5) / Китай (12)

При этом сетка полуфиналов еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа: лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей. То есть, если, например, в полуфинал пройдут США, Чехия, Россия и Канада, россияне сыграют на этой стадии именно с канадцами, а не с чехами, как было бы при более классическом варианте сетки плей-офф.