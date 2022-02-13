Итоговые расклады для России по плей-офф Олимпиады: сетка четвертьфиналов и потенциальные соперники
Закончился групповой этап олимпийского хоккейного турнира. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный квалификационный раунд. Пары определяют по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.
Итоговый рейтинг «посева» выглядит так:
1. США (1А) — 9 очков, шайбы 15-4
2. Финляндия (1С) — 8, 13-6
3. Россия (1В) — 7, 8-6
4. Швеция (2С) — 7, 10-7
5. Канада (2А) — 6, 12-5
6. Дания (2В) — 6, 7-6
7. Чехия (3В) — 4, 9-8
8. Словакия (3С) — 3, 8-12
9. Германия (3А) — 3, 6-10
10. Швейцария (4В) — 1, 4-8
11. Латвия (3С) — 0, 5-11
12. Китай (4А) — 0, 2-16
Таким образом, в квалификационном раунде сыграют следующие пары (все матчи во вторник, 15 февраля):
Канада (5) — Китай (12)
Дания (6) — Латвия (11)
Чехия (7) — Швейцария (10)
Словакия (8) — Германия (9)
Сетка четвертьфиналов (все матчи в среду, 16 февраля) выглядит так:
США (1) — Словакия (8) / Германия (9)
Финляндия (2) — Чехия (7) / Швейцария (10)
Россия (3) — Дания (6) / Латвия (11)
Швеция (4) — Канада (5) / Китай (12)
При этом сетка полуфиналов еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа: лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей. То есть, если, например, в полуфинал пройдут США, Чехия, Россия и Канада, россияне сыграют на этой стадии именно с канадцами, а не с чехами, как было бы при более классическом варианте сетки плей-офф.