Шок для хоккейного мира. Как Латвия дважды обыграла Россию со звездами НХЛ
Неудачный домашний чемпионат
Уже завтра команда Алексея Жамнова узнает имя своего соперника по четвертьфиналу олимпийского хоккейного турнира. Сборная России встретится с победителем пары Дания — Латвия, матч начнется в 7.10 утра по московскому времени. Шансы датчан на выход в следующую стадию выглядят предпочтительнее, однако с исторической точки зрения у их соперника гораздо больше олимпийского опыта. Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш признался, что о возможной игре против россиян пока совершенно не думает, но латвийские болельщики уже находятся в предвкушении такой потенциальной вывески.
На больших турнирах соперники встречались 12 раз, и подавляющее преимущество по количеству побед у сборной России (10-2). На Олимпиадах команды играли друг против друга всего дважды, и оба раза россияне не испытали никаких проблем — 9:2 в Турине (2006) и 8:2 в Ванкувере (2010). Однако в начале 2000-х сборная Латвии неоднократно доставляла проблемы российской команде. Самая громкая сенсация произошла в 2000 году на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Хозяева считались одним из главных фаворитов турнира, а в составе команды Александра Якушева были такие звезды НХЛ, как Павел Буре, Алексей Яшин, Виктор Козлов и многие другие.
Несмотря на оптимистичные расклады, сборная России полностью провалилась и заняла лишь 11-е место, показав худший результат в своей истории. В сенсации поучаствовала также латвийская команда, которая на групповом этапе одержала победу со счетом 3:2, лишив Россию шансов на выход в четвертьфинал. Одним из главных героев того противостояния стал экс-голкипер сборной СССР Артур Ирбе, который выстоял в напряженной концовке и не позволил сопернику сравнять счет. В составе хозяев голами отметились Олег Петров и Павел Буре.
Исторические победы
Для Латвии та победа до сих пор значит очень многое, и не так давно она даже вошла в список самых памятных событий в истории страны, составленный крупнейшей местной газетой Latvijas Avize. «Все, что я заслужил в хоккее, готов отдать обратно, чтобы победить в этой игре!» — говорил тогда Ирбе. Его сборная действительно сотворила настоящую сенсацию, ведь даже отбор на ЧМ она прошла с большим трудом и приехала на турнир без Сандиса Озолиньша и Сергея Жолтока. Турнир в Санкт-Петербурге закончился для латвийской команды на стадии четвертьфинала поражением от Чехии (1:3). Однако дома их встречали как национальных героев, а игроки получили от правительства щедрое денежное вознаграждение.
Спустя всего три года на чемпионате мира в Финляндии Латвия вновь шокировала хоккейный мир, обыграв россиян со счетом 2:1. Матч между сборными был для обеих команд вторым в квалификационном раунде, и для продолжения борьбы за выход в четвертьфинал латвийцам нужна была победа. Шансов их сборной практически никто не оставлял, тем более у россиян в составе было восемь игроков из НХЛ.
Однако все прошло по уже знакомому сценарию. В воротах Латвии вновь блистал Ирбе. Все шайбы в той игре были заброшены в третьем периоде. Александр Фролов ответил на гол Леонида Тамбиева, но соперник не стал паниковать, и дебютант Вадим Романовский обеспечил своей команде столь необходимую победу. Это был третий матч между сборными Латвии и России на чемпионатах мира — пока это последняя победа латвийцев над принципиальным соперником.
Витолиньш и консультант Знарок
Безусловно, если команда Алексея Жамнова прилетела в Пекин не за магнитами и сувенирами, то она обязана обыгрывать в четвертьфинале как Данию, так и Латвию. Игра с прибалтийской сборной будет носить более принципиальный характер и иметь дополнительную подоплеку.
Харийс Витолиньш уже почти 15 лет работает в российском хоккее и прекрасно знаком со всеми нюансами. На днях Витолиньш рассказал журналистам, что по ходу Олимпиады регулярно держит связь с Олегом Знарком, с которым в 2018-м они выиграли золото Пхенчхана. Если завтра его команда обыграет датчан, то в супернастрое на россиян можно даже не сомневаться.
А вот Дании сборная России еще никогда не проигрывала на больших турнирах. Латвия периодически любит удивлять, особенно тогда, когда от нее этого никто не ждет. Достаточно вспомнить прошедший чемпионат мира в Риге, где хозяева турнира впервые в своей истории обыграли канадцев, да еще с сухим счетом (2:0). С кем бы ни встретилась сборная России — играть спустя рукава не получится. На турнире без сильнейших хоккеистов планеты может произойти все что угодно, и в 2018 году на Олимпиаде в Корее многие неоднократно в этом смогли убедиться.