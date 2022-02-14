Шок для хоккейного мира. Как Латвия дважды обыграла Россию со звездами НХЛ

А вот Дании на крупных турнирах наша сборная никогда не уступала.

Неудачный домашний чемпионат

Уже завтра команда Алексея Жамнова узнает имя своего соперника по четвертьфиналу олимпийского хоккейного турнира. Сборная России встретится с победителем пары Дания — Латвия, матч начнется в 7.10 утра по московскому времени. Шансы датчан на выход в следующую стадию выглядят предпочтительнее, однако с исторической точки зрения у их соперника гораздо больше олимпийского опыта. Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш признался, что о возможной игре против россиян пока совершенно не думает, но латвийские болельщики уже находятся в предвкушении такой потенциальной вывески.

На больших турнирах соперники встречались 12 раз, и подавляющее преимущество по количеству побед у сборной России (10-2). На Олимпиадах команды играли друг против друга всего дважды, и оба раза россияне не испытали никаких проблем — 9:2 в Турине (2006) и 8:2 в Ванкувере (2010). Однако в начале 2000-х сборная Латвии неоднократно доставляла проблемы российской команде. Самая громкая сенсация произошла в 2000 году на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Хозяева считались одним из главных фаворитов турнира, а в составе команды Александра Якушева были такие звезды НХЛ, как Павел Буре, Алексей Яшин, Виктор Козлов и многие другие.

Несмотря на оптимистичные расклады, сборная России полностью провалилась и заняла лишь 11-е место, показав худший результат в своей истории. В сенсации поучаствовала также латвийская команда, которая на групповом этапе одержала победу со счетом 3:2, лишив Россию шансов на выход в четвертьфинал. Одним из главных героев того противостояния стал экс-голкипер сборной СССР Артур Ирбе, который выстоял в напряженной концовке и не позволил сопернику сравнять счет. В составе хозяев голами отметились Олег Петров и Павел Буре.

Исторические победы

Для Латвии та победа до сих пор значит очень многое, и не так давно она даже вошла в список самых памятных событий в истории страны, составленный крупнейшей местной газетой Latvijas Avize. «Все, что я заслужил в хоккее, готов отдать обратно, чтобы победить в этой игре!» — говорил тогда Ирбе. Его сборная действительно сотворила настоящую сенсацию, ведь даже отбор на ЧМ она прошла с большим трудом и приехала на турнир без Сандиса Озолиньша и Сергея Жолтока. Турнир в Санкт-Петербурге закончился для латвийской команды на стадии четвертьфинала поражением от Чехии (1:3). Однако дома их встречали как национальных героев, а игроки получили от правительства щедрое денежное вознаграждение.

Спустя всего три года на чемпионате мира в Финляндии Латвия вновь шокировала хоккейный мир, обыграв россиян со счетом 2:1. Матч между сборными был для обеих команд вторым в квалификационном раунде, и для продолжения борьбы за выход в четвертьфинал латвийцам нужна была победа. Шансов их сборной практически никто не оставлял, тем более у россиян в составе было восемь игроков из НХЛ.

Однако все прошло по уже знакомому сценарию. В воротах Латвии вновь блистал Ирбе. Все шайбы в той игре были заброшены в третьем периоде. Александр Фролов ответил на гол Леонида Тамбиева, но соперник не стал паниковать, и дебютант Вадим Романовский обеспечил своей команде столь необходимую победу. Это был третий матч между сборными Латвии и России на чемпионатах мира — пока это последняя победа латвийцев над принципиальным соперником.

Витолиньш и консультант Знарок

Безусловно, если команда Алексея Жамнова прилетела в Пекин не за магнитами и сувенирами, то она обязана обыгрывать в четвертьфинале как Данию, так и Латвию. Игра с прибалтийской сборной будет носить более принципиальный характер и иметь дополнительную подоплеку.

Харийс Витолиньш уже почти 15 лет работает в российском хоккее и прекрасно знаком со всеми нюансами. На днях Витолиньш рассказал журналистам, что по ходу Олимпиады регулярно держит связь с Олегом Знарком, с которым в 2018-м они выиграли золото Пхенчхана. Если завтра его команда обыграет датчан, то в супернастрое на россиян можно даже не сомневаться.

А вот Дании сборная России еще никогда не проигрывала на больших турнирах. Латвия периодически любит удивлять, особенно тогда, когда от нее этого никто не ждет. Достаточно вспомнить прошедший чемпионат мира в Риге, где хозяева турнира впервые в своей истории обыграли канадцев, да еще с сухим счетом (2:0). С кем бы ни встретилась сборная России — играть спустя рукава не получится. На турнире без сильнейших хоккеистов планеты может произойти все что угодно, и в 2018 году на Олимпиаде в Корее многие неоднократно в этом смогли убедиться.