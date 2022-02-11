Теперь наша команда недостижима.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины

Группа B

Чехия — Швейцария — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Смейкал — 1 (Клок, Г. Зогорна), 4:33 — 1:0. Хаас — 1 (бол., Холленштайн), 8:34 — 1:1.

Победный буллит: Крейчи.

Вратари: Грубец — Берра.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 36 (13+9+11+3) — 25 (7+11+5+2).

Судьи: Ансонс, Бруггеман.

11 февраля. Пекин. Национальный.

За неожиданное поражение от датчан чехи могут винить только себя. Нет, позже мы убедились, что скандинавы не сладкие булочки и против их глубокого отката надо проявить изобретательность в атаке. За два матча с топ-сборными они пропустили только две шайбы, не считая броска Кирилла Семенова по пустым воротам. Минимум ошибок в обороне, феноменальные действия голкиперов — за счет этого команда Хайнца Элерса достойно смотрелась против Чехии и России.

Результаты группового этапа не влияют на турнирные перспективы сборных. Никто не вспомнит о поражениях, если в плей-офф команда вынесет всех вперед ногами. Матчи на вылет ждут даже бедолаг китайцев. Однако наплевательски относиться к результатам неправильно. Не сомневаюсь, что у тренеров чехов было над чем подумать после первого матча. Филип Пешан собрал опытную и в то же время возрастную команду с разнообразием ярких форвардов. Крейчи, Коварж, Червенка, Соботка, Седлак, Гика — эти парни привыкли комбинировать, создавать и забивать. Один гол аутсайдерам датчанам — явно не тот результат, на который рассчитывал молодой тренер.

Неудивительно, что сегодня чехи предложили сопернику агрессивное начало и задали высокий темп. Каждая атака заканчивалась броском по воротам. Короткие и эффективные смены. Думаю, после фиаско с датчанами Филип Пешан устроил знатную встряску. Первый же гол на пятой минуте от Иржи Смейкла получился в рабоче-крестьянском стиле. Чехам помог рикошет на пятаке от швейцарского игрока. С голами в чужие ворота у альпийцев не ладилось, зато в свои они забивают в каждом матче.

Скоро состоялась и первая человеческая шайба швейцарцев. Альпийцы долго держали Шимона Грубеца «холодным» — потревожить его бросками смогли только ближе к 9-й минуте. Выровнять игру получилось после большинства в середине периода, когда у швейцарцев отличился Гаэтан Хаас.

Группа В — пока самая скучная на Олимпиаде. Не по результатам — сенсации-то как раз в квартете были. Содержание игр вряд ли вызывает удовлетворение и радует тренеров. Датчан оставим за скобками. Никакой феерии, минимум голов, много работы и пахоты. Но если такой хоккей россиянам принес две победы, то у чехов скромно и с голами, и с набранными очками.

Показателен момент в середине третьего периода. Команда Пешана привезла шайбу в зону соперника, а швейцарцы, как и полагается, не позволили ей спокойно расставиться. Около 40 секунд защитники чехов при поддержке форвардов двигали шайбу вдоль синей линии и доигрались до того, что она вышла к центральному кругу. У чехов нет проблем с движением, но с творчеством и реализацией — караул. Тем не менее они создали больше моментов, но иногда им откровенно не везло. Томаш Гика мог принести команде три очка, но простил альпийцев, промахнувшись по пустым воротам в конце третьего периода.

12.02.2022 | Россия — Чехия

Овертайм в матче Чехии и Швейцарии — благоприятный сценарий для россиян. Команда Филипа Пешана потеряла шансы на первое место в группе, которое забронировала себе сборная Алексея Жамнова. Скорее всего, чехов ждет дополнительный раунд плей-офф. Судя по показанной игре на старте Олимпиады, сильно сомневаюсь, что их хватит надолго в матчах на вылет.

Спасти зрителей, судей и сами команды сегодня могли только буллиты. Боюсь представить, сколько бы они еще гоняли шайбу, если бы овертайм длился бесконечно — до первого гола. Творческий кризис продолжил терзать хоккеистов и на буллитах. Единственную попытку реализовал Давид Крейчи, а Шимон Грубец отразил все пять бросков.