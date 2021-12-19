Сборная скорее порадовала. Но на Олимпиаде не будет домашнего судейства

Обозреватель «СЭ» — об итогах Кубка Первого канала для России.

Завершившийся в Москве турнир — первая и последняя возможность оценить, насколько адекватной выглядит концепция строительства сборной России по методикам Алексея Жамнова и Ильи Ковальчука. Доверяться с головой свежим впечатлениям — это как свято надеяться на любовь с первого взгляда и до гроба. Встречается настолько редко, что больше похоже на сюжет из киношной мелодрамы, не имеющей отношения к действительности.

Однако за четыре игры на Кубке Первого канала Жамнов и его сборная очаровали настолько, что лишили даже желания отыскивать какие-то недостатки. Самыми большими из них кажутся местами «домашнее» судейство в игре с финнами, к которому наши тренеры не имеют отношения, и странное решение в овертайме сыграть в формате «четыре на три» с пустыми воротами.

Неудача в заключительной встрече явно не конец света, чтобы концентрироваться на негативе. Скорее это наглядный пример того, к чему надо готовиться на Олимпиаде. Легко не будет при любом раскладе. Поражение от финнов необходимо для трезвой оценки ситуации. Иначе велик риск по русской традиции раньше времени улететь в облака.

Шансы на приезд НХЛ в Пекин тают с каждым новым игроком, внесенным в ковид-протокол за океаном, и ростом количества перенесенных матчей. Участие всех сильнейших в Олимпиаде на данный момент кажется почти несбыточным чудом.

Победы на данном этапе важны исключительно для болельщиков, ходивших на московские матчи с энтузиазмом. Возводить результат в абсолют — совершенная глупость. Год назад при Валерии Брагине хозяева в ярком стиле одержали победы во всех матчах домашнего турнира, а позднее бесславно вылетели в четвертьфинале чемпионата мира от Канады.

Главное достоинство нынешней команды — в адекватности ее руководства и прозрачности решений: именно так она воспринимается при наблюдении со стороны. В этом нет ничего сверхъестественного. Так всегда и должно быть.

Жамнов не только смело шел на эксперименты, регулярно меняя сочетания, но и успел за считаные дни адаптировать своих игроков к новым схемам. Он достаточно спокойно объяснял свои решения после игр, не включая типичный режим российского тренера, который боится сказать лишнее слово и смотрит на собеседника с выражением лица в духе «ты что, самый умный?». Хоккеисты, приходя на пресс-конференции, смотрели честными глазами и вряд ли лукавили, когда говорили о том, что узнают столько нового. Понятно, что речь идет о нюансах, а не о глобальных моментах. Но момент показательный.

Это сборную в независимости от того, кто из хоккеистов доедет до Пекина, готовят играть с позиции силы. Не могу припомнить ни одного продолжительного отрезка за четыре матча, когда сборная России быстро садилась в оборону и переходила на доставшие всех в КХЛ «1-4» и строительство забора в районе своей синей линии. Хозяева действовали агрессивно, разнообразно и современно.

Сейчас игру в исполнении сборной России близкой к идеальной назвать сложно, что можно объяснить и сжатыми сроками подготовки, и качеством имеющегося в наличии материала. Даже у главных звезд команды Шипачева, Гусева и Григоренко легко отыскать слабые места. Про остальных и говорить нечего. Совершенных игроков и в НХЛ немного.

Нравится общий подход к формированию команды — не растерять бы эту адекватность до Пекина. О ярком дебюте забудут быстро, если штаб сборной откажется от своих принципов в дальнейшем.