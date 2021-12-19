Вариант для сборной России в Пекине-2022 с хоккеистами НХЛ.

НХЛ планирует поездку на Олимпиаду после пропуска Пхенчхана-2018. На пяти олимпийских турнирах с лучшими хоккеистами от Нагано-1998 до Сочи-2014 Канада завоевала три титула, а Россия только удалялась от мечты о чемпионстве. Не исключено, поездка в Пекин — последняя возможность для поколения Александра Овечкина и Евгения Малкина выиграть олимпийское золото.

Звезды НХЛ выступили за участие в Олимпиаде-2022. Но серьезную обеспокоенность лиги вызывают ситуация с новой волной пандемии коронавируса и ковид-протокол на Играх с потенциальным пятинедельным карантином в Китае для сдавших положительные тесты при наличии симптомов болезни. За два месяца до старта турнира все сборные прорабатывают два плана — и реален вариант, что состав России будет полностью сформирован из звезд КХЛ, а у Канады вместо Сидни Кросби и Коннора Макдэвида лидерами команды будут Райан Спунер из «Автомобилиста» и остающийся без клуба Эрик Фер.

Журналисты североамериканского медиахолдинга ESPN спрогнозировали составы топ-сборных на Олимпийские игры при условии участия НХЛ. Выбор для России обосновал Грег Вышински.

Евгений Малкин и Александр Овечкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав сборной России на Олимпиаду-2022 по версии ESPN

Первая тройка нападения: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров.

Вторая тройка нападения: Артемий Панарин — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко.

Третья тройка нападения: Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников.

Четвертая тройка нападения: Павел Бучневич — Михаил Григоренко — Валерий Ничушкин.

Первая пара защитников: Иван Проворов — Никита Зайцев.

Вторая пара защитников: Михаил Сергачев — Артем Зуб.

Третья пара защитников: Дмитрий Орлов — Владислав Гавриков.

Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин.

Павел Бучневич с Иваном Барбашевым и Владимиром Тарасенко могут войти в состав сборной. Фото Getty Images

Другие игроки

Команда ROC (Олимпийского комитета России) — названа так, потому что Россия все еще под санкциями из-за допингового скандала — имеет варианты выбора между хоккеистами НХЛ и КХЛ.

Бучневич должен быть в команде с учетом своей игры в «Сент-Луисе» в этом сезоне и универсальности. Не станет сюрпризом, если его одноклубник Иван Барбашев получит первый вызов в сборную и роль центра низшего звена. 33-летний центрфорвард Артем Анисимов, включаемый многими в предполагаемый состав, не смог найти команду на этот сезон НХЛ в статусе свободного агента (и уехал в КХЛ). Еще один центр в рассмотрении — 32-летний Сергей Андронов из ЦСКА, который выступал за команду Олимпийских атлетов из России на золотой Олимпиаде-2018.

Крайний нападающий Никита Гусева из СКА тоже был в той золотой команде и может войти в эту. Но если россиянам нужен еще один вингер в запас, ожидается появление энхаэловцев — Дениса Гурьянова из «Далласа» или Ильи Михеева из «Торонто» (если заживет его травмированный большой палец). Предполагается, что вызов получат Барбашев и Гурьянов.

В защите наблюдаем еще за пятью хоккеистами — это Никита Задоров из «Калгари», Александр Романов из «Монреаля», экс-игроки НХЛ и олимпийские чемпионы-2018 Никита Нестеров из ЦСКА и Алексей Марченко из «Локомотива», а также мелькнувший в «Калгари» Александр Елесин из «Локомотива».

Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Формирование состава

Вы можете обратить внимание на отсутствие одного имени — Ильи Ковальчука. Это потому, что Кови теперь генменеджер команды ROC после игры в конце прошлого сезона в чемпионском «Авангарде». Никто не считает невозможным, что Ковальчук включит в состав самого себя (если ему это позволят), но такое все же маловероятно.

В этой сборной произошли заметные изменения по сравнению с Сочи-2014 — такие игроки, как Ковальчук, Павел Дацюк и Алекс Семин, не претендуют на попадание в эту команду. Очевидно, формирование состава России начнется на флангах. Такие хоккеисты, как Кучеров, Панарин и Овечкин, могут вести игру звена вне зависимости от того, кто центр. Как и в случае с предыдущими сборными, в этой команде много энхаэловцев, но есть место для некоторых исполнителей из КХЛ — таких как Шипачев из «Динамо» и Григоренко из ЦСКА, последний знаком поклонникам «Колорадо» и «Коламбуса» (интересно, запомнили ли первого фаны «Вегаса»).

Остается не забывать, что центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не имеет допуска на Олимпиаду. Он отбывает международную дисквалификацию до июня 2023 года после положительного допинг-теста на кокаин на чемпионате мира-2019.

Андрей Василевский. Фото Getty Images

Главная сила

Вратарская линия — без вопросов. Сыграв за Россию на чемпионате мира, Василевский ждет дебюта на Олимпиаде. Он завоевал два Кубка Стэнли, зарекомендовал себя незаменимым и доминирующим вратарем в плей-офф, за что был отмечен «Конн Смайт Трофи» (призом самому ценному игроку). У россиян давно не было такого голкипера, который способен выигрывать матчи в одиночку, как Василевский.

Бобровский смотрится предпочтительнее Семена Варламова, учитывая их многолетние выступления в НХЛ. Третий выбор на этой позиции в таких командах обычно отдается вратарю на перспективу. Шестеркин может обойти Илью Сорокина из «Айлендерс», если будет здоров. К сожалению, это для Шестеркина никогда не гарантировано.

Дмитрий Орлов. Фото Getty Images

Главный недостаток

Выбор защитников перед этой вратарской линией не вызывает большого восторга, но появление в составе Сергачева, Проворова и Орлова делает его лучше в сравнении с тем, что был в Сочи. Так что самый большой проблемный участок в этой команде — в центре, где за Малкиным не так много вариантов — особенно если учитывать, кого могут привезти в Пекин другие хоккейные супердержавы.

Евгений Дадонов. Фото Getty Images

Кого не взять тяжелее всего

Два ветерана НХЛ и результативных крайних нападающих могут не попасть в состав. Евгений Дадонов из «Вегаса» остается опасен в атаке, у него 14 очков в 27 играх сезона. Александр Радулов из «Далласа» забил всего один гол в 25 матчах, такой спад оставляет его вне рассмотрения, особенно с более молодыми кандидатами на флангах. Но все же нельзя сбрасывать со счетов хоккеиста с большим количеством матчей за Россию.

Артемий Панарин. Фото Getty Images

Кто останется в команде в 2026-м?

Панарин, Кучеров и Василевский станут самыми возрастными кандидатами перед Играми-2026, а Капризов и Свечников должны выйти на пик. И давайте будем честными: Овечкину будет за 40, но он все еще, возможно, будет забивать около 30 голов за сезон. Ох, Яромиру Ягру было 42 во время Олимпиады в Сочи.

Россия на Олимпиаде-2022 с НХЛ: версия ESPN.

Что не учли в ESPN

Вышински при формировании троек отправил Овечкина и Малкина в одно звено — это вполне возможно, но все же считается не самым удачным выбором после Сочи-2014. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов недавно подтвердил, что планирует использовать двух топ-игроков в разных тройках.

Единственный доступный элитный центрфорвард Малкин и один из самых результативных игроков последних лет Кучеров возвращаются после тяжелых травм, но в сборной уверены: оба будут готовы к Олимпиаде.

Если для единственного российского центра в пиковом возрасте Кузнецова дорога в Пекин закрыта, пока есть вариант с заявкой форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина — по дисквалификации участника Сочи-2014 не все так ясно.

Защитник Зайцев из-за травмы пятки пропустит как минимум месяц, что сейчас ставит под большое сомнение его поездку на Игры-2022.

Составы других сборных из топ-6 на Олимпиаду с игроками НХЛ по версии ESPN выглядят так:

США на Олимпиаде-2022 с НХЛ: версия ESPN.

Канада на Олимпиаде-2022 с НХЛ: версия ESPN.

Швеция на Олимпиаде-2022 с НХЛ: версия ESPN.

Чехия на Олимпиаде-2022 с НХЛ: версия ESPN.

Финляндия на Олимпиаде-2022 с НХЛ: версия ESPN.

Рейтинг «СЭ» игроков сборной России в ноябре — здесь.