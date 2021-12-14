В КХЛ не вырастили нового российского топ-вратаря, обороне не хватает глубины, а нападению — лидеров.

Представленный Алексеем Жамновым состав на Кубок Первого канала — план Б, если НХЛ объявит бойкот Олимпиаде. Отпускать хоккеистов в Китай или нет, комиссионер лиги Гэри Беттмэн должен решить до 10 января. В последние дни возникли небезосновательные опасения, что Игры-2022 получат «европейский» статус. Коронавирусные обстоятельства заставили перенести матчи «Айлендерс» и «Оттавы». Ковид-протоколы пополняются новыми фамилиями. Неблагоприятный для хоккеистов НХЛ сценарий исключать нельзя.

Если Беттмэн проигнорирует Олимпиаду, Жамнов повезет в Китай команду, собранную из игроков КХЛ. Повторится сценарий 2018 года. Тогда сборная Олега Знарка считалась очевидным фаворитом. По таланту и потенциалу мы превосходили тех же немцев, канадцев и финнов. Сейчас позиции российской команды не настолько доминирующие. «СЭ» проанализировал возможный состав на «европейской» Олимпиаде и объясняет, почему штабу Жамнова не выгоден отказ НХЛ от Игр-2022.

Вратарский вопрос

Вратарской проблеме сборной из КХЛ посвятил большой текст 23 ноября. Не отказываюсь от слов, что 38-летнего Василия Кошечкина можно рассмотреть как кандидата на Олимпиаду без НХЛ. Голкипер «Магнитки», несмотря на возраст, держит уровень лиги и помогает команде побеждать. Пригласить опытного вратаря на Игры-2022 — не такая абсурдная идея, учитывая его потенциальных конкурентов. С отъезда за океан Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина КХЛ не подготовила топ-голкипера с российским паспортом.

На Кубок Первого канала вызвали Билялова, Федотова и Самонова, который почти не играл за СКА. Его приглашение в сборную оставило немало вопросов. Аргументы, которые привел менеджер Илья Ковальчук, мне понятны. Александр был первым номером на чемпионате мира в Латвии — и надо разобраться в причинах его регресса за короткий отрезок. Федотов и Билялов чередуют классные матчи со средними и откровенно неудачными. Оба ни разу не выходили за сборную на чемпионатах мира. Не дрогнут ли они в стрессовой ситуации на Олимпиаде — большой вопрос.

Выбор у тренеров сборной невелик. Вот и получается, что 38-летний Кошечкин — самый проверенный кандидат. Последний рубеж — позиция, вызывающая тревогу. Удивительно, как сместится акцент, если энхаэловцы пропустят Олимпиаду. В формате всех сильнейших у России безоговорочно лучшие вратари мира. А в КХЛ нет даже одного топ-голкипера. Никто из представленной тройки и близко не Кошечкин, Сорокин или Шестеркин образца весны 2018 года.

Василий Кошечкин. Фото Getty Images

Нет вожака и суперзвезд в атаке

Проблемы с составом на «европейскую» Олимпиаду — подтверждение тезиса, что уровень мастерства в КХЛ падает. Команды выравниваются, но общий тренд исполнителей идет по нисходящей. Одна из причин — отток талантов в Северную Америку. Отправляются за энхаэловским счастьем не только звезды первой величины, но и парни из вторых-третьих звеньев. Более-менее сформировавшиеся хоккеисты мчатся за океан, как пиарщики Александра Крылова в Дубай.

Приживаются в НХЛ не все, а некоторым из тех, кто вернулся, требуется время, чтобы перезагрузиться в России. Кого-то переучивают в бегунка, кто-то потерял много времени без практики и устал от бессилия. Это, безусловно, влияет на уровень сборной. Беглый анализ статистики наводит на мысль, что среди вратарей и защитников солируют по большей части легионеры. Против которых наши парни и сыграют в Пекине: Каски, Леннстрем, Кэмпфер, Кемиляйнен, Робинсон, Клок, Хольм, Пилут. И это я перечислил только защитников.

Никита Гусев и Кирилл Капризов спасли Знарка и верхушку ФХР от вселенского позора в Пхенчхане. Кто вытащит за волосы команду Жамнова, если повторится история с немецким пике в финале? Первой приходит на ум фамилия Шипачева. Но вы же помните, что в Корее форвард не убедил и быстро сел в запас. Где гарантии, что сейчас Вадим ворвется на трон и поведет российскую армию за собой? Говорю именно о лидерстве, а не только о сильных отрезках в отдельно взятых матчах.

Вожак раздевалки Илья Ковальчук остался в сборной, но в роли менеджера. Павел Дацюк поставил вопрос о продолжении карьеры на паузу. Какая тут Олимпиада, если до сих пор неизвестно, сыграет ли Волшебник за «Автомобилист» в этом сезоне? Жамнову повезло, что в КХЛ вернулись Михаил Григоренко и Кирилл Семенов — два центральных нападающих, способных закрыть традиционно проблемную позицию. Но даже с ними места для маневра немного. Российское нападение не шибко выделяется на фоне главных оппонентов — финнов, шведов, канадцев. Оямяки и Аалтонен, Петтерссон и Стремвалль, Лайпсик и Найт — чем эти парни хуже, к примеру, Кузьменко и Толчинского?

Свежи в памяти впечатления от латвийского чемпионата мира. Когда российское нападение, собранное преимущественно из КХЛ, забуксовало с серьезным соперником. Сборная не смогла сыграть на сверхусилии, когда от хоккеистов требовалось достать из себя все. Конкуренция в КХЛ возрастает, но порог сопротивления в большинстве матчей далек от предложенного теми же канадцами в Латвии.

Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Силы равны

У канадцев, шведов и финнов не болит голова из-за выбора основного голкипера. Эдди Паскуале, Ларс Юханссон и Юхо Олкинуора (или Харри Сятери) — топ-голкиперы КХЛ, которые без проблем закроют позицию первого номера своих сборных. Жамнов может ответить конкурентам тем, что на КПК вызван голкипер, которого попытаются реанимировать после неудачного старта сезона. Речь о Самонове, если кто не понял. Предположу, что основным на «европейских» Играх россияне выберут того, кто сильнее проведет предолимпийский отрезок.

Очевидна и нехватка явных лидеров — и на льду, и в раздевалке. Анализируя составы команд, невольно проецируешь итоги чемпионата мира-2021 на предстоящую Олимпиаду. Поражение от канадцев, которые привезли в Латвию самый неубедительный ростер за последние годы, подтвердило кризис фигур, глыб, которые вдохновят остальных.

Стоило только канадцам немного поддушить наших защитников, осложняя им выход из зоны, как все схемы рассыпались. Не нашлось лидера, который бы взорвался в нужный момент и поднял команду на бой. О чем речь, если единственный гол забил Евгений Тимкин из четвертого звена. Чье приглашение в сборную вызвало бурю негатива из-за протекции СКА. Превосходство в мастерстве не всегда коррелируется с положительным результатом. На этом погорел Брагин в Латвии и был близок к провалу Знарок в Пхенчхане.

Бросаются в глаза проблемы с глубиной обороны. Ключевые защитники что в Пхенчхане, что в Пекине — те же. Марченко, Войнов, Яковлев и Нестеров вызваны на Кубок Первого канала. Им поможет Елесин, получивший североамериканский опыт за два сезона в системе «Калгари». Далее — вопросы.

Минулин, Чистяков, Никишин и тем более Телегин — слишком «сырые» даже для «европейской» Олимпиады. Травмы одного-двух защитников из представленного выше топ-5 озадачат Алексея Жамнова. В резерве остаются Трямкин и Рафиков, чей невызов на домашний этап Евротура сильно удивил. Подбор защитников не добавляет оптимизма на фоне проблем с вратарями. Никакого запаса и страховки у тренеров нет.

Сборную под руководством Жамнова в деле никто не видел. Возможно, Алексей Юрьевич подберет магическое заклинание, чтобы вратари поверили, что каждый из них ничуть не хуже Василевского, а форварды включат режим Панарина и Овечкина. Настойчиво заявлять, что Россия сильнее конкурентов Олимпиады без НХЛ, неправильно. Равно как и диагностировать большие проблемы и кричать «караул, все пропало». Многое будет зависеть от работы нового тренерского штаба. Наброски хоккея Жамнова мы увидим совсем скоро — на Кубке Первого канала. После него и поймем, подтвердятся ли опасения или нет. На бумаге превосходства, которое прослеживалось в 2018-м, сейчас нет и близко.