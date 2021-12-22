«Россия становится фаворитом». Что пишут в Северной Америке о решении НХЛ не ехать на Олимпиаду

При этом перенос Игр на год маловероятен.

Yahoo! Sports: «Россия становится фаворитом без игроков НХЛ»

Yahoo! Sports.

Решение НХЛ резко изменилось по сравнению с сентябрем, когда лига, Профсоюз игроков, МОК и ИИХФ договорились о возвращении лучших хоккеистов мира на Олимпиаду после пропуска Игр в Пхенчхане в 2018 году. Быстро распространяющийся штамм ковида «омикрон» заставил отказаться от этих планов.

Неделю назад НХЛ пыталась остановить распространение «омикрона» путем введения более строгих ковид-протоколов, которые включали ежедневное тестирование и ограничение контактов игроков, особенно на выезде. Затем внезапная волна переносов привела к тому, что пришлось отложить 50 матчей — устрашающее число для сезона из 82 игр и более чем двухнедельной паузы в феврале на олимпийский перерыв. На карту поставлена прибыль НХЛ, поскольку лига и игроки не получат прямых доходов от участия в Играх.

Решение было принято задолго до 10 января, когда у лиги был крайний срок, чтобы выйти из договоренностей без финансовых потерь. По итогам мужской олимпийский хоккейный турнир второй раз подряд пройдет без хоккеистов НХЛ. НХЛ и НХЛПА договорились об участии в Олимпиаде в прошлом году в рамках продления Коллективного соглашения, но решение по поездке в Пекин зависело от ухудшения ковидной обстановки.

Если Игры в Пекине не перенесут на год, как это было в Токио, поколению звезд — американцу Остону Мэттьюсу, канадцам Коннору Макдэвиду и Нэйтану Маккиннону, немцу Леону Драйзайтлю и шведу Виктору Хедману — придется ждать до 2026 года, чтобы впервые сыграть на олимпийском турнире.

Россия, выигравшая золото на Олимпиаде в Пхенчхане, сразу же становится фаворитом без игроков НХЛ за счет местных талантов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Daily Faceoff: «Перенос Олимпиады на год кажется маловероятным»

Daily Faceoff.

Трудно представить, что это, возможно, конец олимпийских моментов для Сидни Кросби и Александра Овечкина. Трудно поверить, что Овечкин был ближе всего к олимпийской медали в 2006 году, когда россияне проиграли два решающих матча, в том числе за бронзу против Чехии. Вспоминаю, как Александр в интервью перед началом сезона 2009 года говорил, что, даже если лига и игроки не договорятся об участие в Олимпиаде в его родной стране в 2014 году, он все равно поедет — с контрактом или без него.

Теперь, возможно, эта мечта Овечкина разрушилась. Как и мечта таких игроков, как Джо Павелски, Патрик Кейн и, возможно, Владимир Тарасенко. Да и многих «олимпийцев» определенного возраста. Четыре года — большой срок для карьеры в НХЛ. И теперь, когда НХЛ отказывается от двух Олимпиад подряд, можем ли мы предположить, что произойдет в 2026 году?

И это, не говоря о новом поколении звезд НХЛ, у которых никогда не было возможности получить незабываемые воспоминания с Олимпиады — Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Себастьян Ахо, Остон Мэттьюз... и далее по списку. Это новые лица лиги, и они должны стать новыми героями Олимпиады. Но этого тоже не происходит.

Казалось бы, лучший сценарий для таких игроков, как Кросби и Овечкин, — отложить пекинские Игры на год — до 2023 года. Поскольку летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за ковида. Но в лучшем случае это кажется маловероятным.

The Hockey News: «Олимпийские игры в Пекине с самого начала казались обреченными»

The Hockey News.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине с самого начала казались обреченными. Из-за политических проблем и пандемии ковида решение НХЛ об участии в зимней Олимпиаде в Китае всегда казалось сомнительным. Теперь ожидается, что НХЛ и НХЛПА официально откажутся от турнира, а хоккеисты, не играющие в НХЛ, приедут в сборные, как это было в 2018 году.

Изначально НХЛ могла отказаться от участия до 10 января, но решила сделать это раньше. Новость появилась на фоне постоянно растущего списка переносов игр в лиге и вскоре после того, как лига отменила все трансграничные матчи как минимум до 23 декабря. Даты, когда пройдут перенесенные игры, объявят позже. При этом ранее запланированная олимпийская пауза позволит командам провести отложенные матча.

CBC: «НХЛ беспокоится из-за неопределенности относительно времени карантина для спортсменов»

CBC.

Новость об отказе появилась на следующий день после того, как НХЛ объявила, что сезон будет приостановлен с 21 по 25 декабря. Десять команд были закрыты из-за вспышки ковид-19, а отложено в общей сложности 50 игр.

НХЛ впервые разрешила своим хоккеистам участвовать в Олимпийских играх в 1998 году и продолжала делать это до тех пор, пока не отказалась от Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году. НХЛ и НХЛПА официально обязались поехать в Китай на Игры-2022 еще в сентябре. Но соглашение с ИИХФ позволяло любой из сторон отказаться от участия в случае ухудшения коронавирусной обстановки.

Обе стороны (НХЛ и Профсоюз игроков) изначально договорились поехать в Китай в рамках переговоров о продлении текущего Коллективного соглашения. Владельцы никогда не были очарованы Олимпиадой по целому ряду причин, включая изменение календаря лиги, но пообещали игрокам, что сделают все возможное, чтобы они добрались до Пекина.

Помимо рисков заражения коронавирусом, НХЛ беспокоится из-за неопределенности относительно времени карантина для спортсменов, которым придет положительный тест на ковид во время Олимпиады, ухудшения дипломатических отношений между Китаем и Западом, ограничений на местах иобвинений в нарушении прав человека в принимающей Олимпиаду стране.

Журналист The Hockey News Стивен Эллис: «В 2018-м мы не увидели Кросби и Овечкина, но посмотрели две недели соревновательного хоккея»

The 2018 tournament was really fun. Slovenia, Slovakia and Germany all were good stories. Russia, the pre-tournament favorites, didn't roll through easily like everyone expected.



Sure, we didn't see Crosby, McDavid and Ovechkin, but we saw two weeks of competitive hockey. — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 21, 2021

Турнир 2018 года получился по-настоящему веселым. Словения, Словакия и Германия — эти сборные сотворили крутые истории. Для России, которую называли фаворитом перед турниром, не все сложилось так легко, как ожидалось. Конечно, мы не увидели Кросби, Макдэвида и Овечкина, но посмотрели две недели соревновательного хоккея.

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн: «Главная надежда для игроков НХЛ в том, что Олимпиаду отложат на год»

Главная надежда для игроков НХЛ заключается в том, что Олимпиаду в Пекине отложат на год из-за последней волны коронавируса, так же как Игры в Токио перенесли на год. Хотя МОК в начале декабря заявил, что это не вариант. Но две недели назад мир выглядел иначе.