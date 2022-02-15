Дуэль Жамнова и Витолиньша отменяется. Латвия безвольно отдала путевку в четвертьфинал

Определился соперник сборной России в плей-офф.

Хоккей. Олимпийские игры-2022

Квалификационный раунд

Дания — Латвия — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Поульсен — 1 (Лассен, М. Лауридсен), 12:02 — 1:0. Дарзиньш — 1 (Крастенбергс, Цибульскис), 16:23 — 1:1. Дарзиньш — 2 (бол., Балинскис, Крастенбергс), 22:33 — 1:2. Якобсен — 1 (Майер), 36:57 — 2:2. М. Лауридсен — 2 (бол., Бедкер, Нильсен), 41:45 — 3:2.

Вратари: Дам — Калниньш (Пунненовс, 7:47, 59:02 — 59:28, 59:54).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (12+9+10) — 27 (9+10+8).

Судьи: Бруггеман, Шрадер.

Дания — неожиданный герой группового этапа. Дебютанты Олимпиад устроили парад сенсаций и вышли из квартета со второго места, отобрав очки у претендентов на медали — чехов и крепких швейцарцев. Шестая позиция в общем рейтинге вывела их на аутсайдера группы С — Латвию. От команды Харийса Витолиньша остались смешанные впечатления — показали зубы с лидерами — 2:3 со шведами и 1:3 с финнами, — но вчистую отдали ключевой матч Словакии (2:5). В итоге остались без очков и опередили в рейтинге только бедолаг китайцев.

Равный счет (1:1) — справедливый итог событийного первого периода. Латвийскую сборную не надломила вынужденная замена вратаря Яниса Калниньша. Тренеры в плей-офф сделали ставку на представителя шведского «Векше». При загадочных обстоятельствах голкипер покинул лед на седьмой минуте. Оказалось, что у Калниньша травма, — это поняли, когда режиссер показал в кадре с трудом опускающегося на ногу голкипера. А на второй период Янис не вышел на скамейку — переоделся резервный вратарь Кристерс Гудлевскис.

У вышедшего на замену Иварса Пунненовса времени на раскачку не было — он пропустил уже спустя три с небольшим минуты. Партнеры проиграли пятак и позволили Мортену Поулсену добить шайбу с близкой дистанции. У латвийцев отличилась живая легенда сборной Лаурис Дарзиньш. Повышение форварда до первого звена принесло результат. Опытный нападающий, для которого Олимпиада в Пекине — третья в карьере, эффектно воспользовался дальним пасом и разобрался с вратарем.

Тренерский штаб Харийса Витолиньша поставил Латвии качественное большинство. Перед матчем с Данией прибалты реализовали три попытки из семи (42,9%). Для сравнения — у россиян только 9,1 процента. Поначалу схемы Витолиньша срабатывали и с датчанами. Дубль оформил Дарзиньш. Форвард хорошо вложился с кистей и бросил мимо Себастьяна Дама. Датчане же свою попытку в большинстве потратили впустую — контроль шайбы без обострения к голевым комбинациям не приводит.

На второй перерыв латыши могли уходить с комфортным счетом. Датчане, получив вторую шайбу, раскрылись и понеслись вперед, эпизодически забывая мантру, которая принесла им успех в группе: оборона — превыше всего. Парни Витолиньша не реализовали выходы «один в ноль» и «два в ноль» — но как назвать «нулем» вратаря Дама, вытащившего пару убойных моментов? Латвийцы превосходили соперника в движении, рациональнее обращались с шайбой, не суетились и компактно закрывались в обороне. Датчане воспользовались одним из редких позиционных ляпов. Юлиан Якобсен расстрелял Пунненовса. Не забиваешь ты, забивают тебе — давний хоккейный тезис сработал сегодня с Латвией.

Дарзиньш мог стать героем матча, но сомнительный штраф на старте третьего периода девальвировал его дубль. С повтора показалось, что нападающий не видел соперника и врезался в него неосознанно. Откровенно слабое удаление помогло датчанам сообразить третий гол. Создали трафик перед воротами Пунненовса, а Маркус Лауридсен запустил шайбу от синей в верхний угол. После чего команда Хайнца Элерса принялась оберегать полученное преимущество. Датчане сыграли организованно в обороне, а редкие помарки защитников исправлял Себастьян Дам. Хваленое латвийское большинство в самый нужный момент не помогло. Два удаления прибалты отбегали вхолостую и безвольно отдали матч и путевку в четвертьфинал в третьем периоде. Окончательно похоронило шансы латвийцев на камбэк удаление Ренарса Крастенбергса за полминуты до сирены.

Датчан в следующем раунде ждут россияне, которым они потрепали нервы на групповом этапе. Дуэль Харийса Витолиньша и Алексея Жамнова, тренера — победителя Пхенчхана-2018, с новым полководцем сборной отменяется. Винить за поражение латвийцы могут только себя. Не использовали уйму моментов во втором периоде, а пропустив в третьем, не смогли вскрыть датский «автобус». Дебютанты Олимпиады продолжают удивлять.