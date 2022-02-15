«Вся тяжесть будет на плечах русских». Россия сыграет с главной сенсацией Олимпиады

Рабинер — о предстоящем четвертьфинале.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Квалификационный раунд

Дания — Латвия — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Поульсен — 1 (Лассен, М. Лауридсен), 12:02 — 1:0. Дарзиньш — 1 (Крастенбергс, Цибульскис), 16:23 — 1:1. Дарзиньш — 2 (бол., Балинскис, Крастенбергс), 22:33 — 1:2. Якобсен — 1 (Майер), 36:57 — 2:2. М. Лауридсен — 2 (бол., Бедкер, Нильсен), 41:45 — 3:2.

Вратари: Дам — Калниньш (Пунненовс, 7:47, 59:02 — 59:28, 59:54).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (12+9+10) — 27 (9+10+8).

Судьи: Бруггеман, Шрадер.

Латвия своими руками отдала игру с Данией, и встречи Витолиньша с Жамновым не случится. Харийс вчера созванивался с консультантом сборной Латвии (и сборной России одновременно — я уже запутался?) Знарком, тот желал удачи и наверняка что-то говорил по делу. Не помогло.

Вместо расширенного варианта рижского «Динамо» (из него тут восемь человек плюс игроки из «Сочи», «Адмирала») мы завтра второй раз сыграем с датчанами — только уже не с запасным 20-летним вратарем Диковом из второго шведского дивизиона, а с основным — Дамом из австрийского «Клагенфурта», который уже много чего здесь вытащил.

Дания — главная сенсация этого хоккейного турнира Олимпиады. Попав на Игры впервые в истории, датчане выиграли три матча из четырех, в том числе у чехов. И хотя понятно, что мы не имеем ни малейшего права четвертьфинал проигрывать (иное станет грандиозным скандалом), отнестись к сопернику нужно с уважением.

Достаточно привести цифры: шесть игроков сборной Дании, выступавших в НХЛ, провели там в сумме 1983 матча, забили 313 шайб и набрали 883 очка, тогда как 12 российских игроков с энхаэловским опытом имеют на счету 916 матчей, 84 гола и 286 очков. То есть когда дело доходило до лучшей лиги мира, то эти конкретные хоккеисты у Дании гораздо состоятельнее наших!

Латвия, пропустив первой, ответила дублем 37-летнего капитана, игрока рижского «Динамо» Дарзиньша, игравшего еще в Ванкувере-2010 и забивавшего в Сочи-2014 самому Лундквисту. И после этого, при 2:1, латвийцы выходили «один в ноль» и даже «два в ноль»! Но вытащил Дам. Потому они и сами признают, что отдали свою игру.

Хоккеисты сборной Дании. Фото AFP

В конце второго периода две маленькие помарки в своей зоне (сначала запасной вратарь — основного заменили на 8-й минуте из-за травмы приводящей — не остановил шайбу, летевшую вдоль борта за воротами, затем защитник проиграл борьбу у борта) привели к ответному голу Дании, а затем она забила в самом начале третьего. И наглухо закрылась, что она умеет. Потому и говорит Витолиньш, что главное с датчанами — не дать им повести в счете. Хотя ведь сравняли и вышли вперед при 0:1...

Хитрый 37-летний капитан датчан Франс Нильсен, у которого огромный опыт в НХЛ, в смешанной зоне проводил психологическую атаку. С улыбкой говорил, что им, датчанам, вообще нечего терять и они будут играть абсолютно свободно и раскованно. А вот Россия в случае поражения теряет все. «Вся тяжесть этого матча будет на плечах русских!» — подмигивал нам Нильсен, прекрасно понимая, откуда мы.

Сами датские игроки и тренеры сегодня были недовольны своей игрой, а главный тренер Хайнц Элерс прямо сказал: «Нам повезло». Но везет тому, кто везет. А датчане в Пекине ни при каких обстоятельствах не сдаются и именно что везут. Неприятная, оборонительная, волевая команда.

Не могу сказать, что есть прямо большая тревога. Возможность недооценки исключил тяжелый первый матч с датчанами в группе. Но эти парни, играющие в основном в Швеции, Германии и Швейцарии (в КХЛ, причём в «Йокерите» — один Никлас Йенсен, заметный в лиге бомбардир), за предварительные матчи и четвертьфинал набрали прилично уверенности. Да и единственный проигранный матч — нам — был далеко не в одну калитку.

Просто не будет. Но проигрыш станет величайшим скандалом. Пожалуйста, давайте без сюрпризов. Их датчане тут преподнесли уже достаточно.

16.02.2022 | Россия — Дания