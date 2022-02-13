Во что играет сборная России? Разбираем сумасшедший матч с Чехией

Пять главных выводов по триллеру, подарившему 11 шайб.

«Вы сами знаете, что этот матч был принципиальным для нас. Нам нужно было проявить себя в атаке: и контролировать шайбу, и лезть на ворота. У нас было много бросков до этого матча, но никогда не было трафика перед воротами. В принципе ребята лезли и были голодны до шайбы. Мы сегодня выиграли спорные шайбы, которые привели к нашим голам», — отвечал Алексей Жамнов на вопрос о недостатке мотивации у сборной России на последний матч группового этапа с чехами.

Как бы все ни старались принизить или обесценить значение игры с традиционно неприятной Чехией, она действительно была важна. Может, не для команды, у которой в голове наверняка сидела крамольная мысль, что место в четвертьфинале уже обеспечено, но для тренерского штаба точно. Какие выводы он мог сделать?

1. Перестановки в звеньях чуть разукрасили игру в атаке и показали, что были совершены не зря. Да, наигранная на Кубке Первого канала связка Шипачев — Чибисов, несмотря на пятую шайбу, за которую нападающему «Магнитки» стоит благодарить Шимона Грубеца, выпадала и не дала должного эффекта. Но все заново собранные сочетания выглядели куда цельнее, чем в первоначальном виде, набрали свои очки и наверняка сохранятся в четвертьфинале.

Однако то, что первый центр и самый креативный игрок этой команды не дает результат даже рядом с одноклубником Станиславом Галиевым, вообще безнадежно потерявшимся на турнире, и «не звенит» даже в большинстве, — по-прежнему головная боль тренеров. И если за блеклую игру при розыгрыше лишнего вопросы Шипачеву нужно задавать самому себе, то в равных составах он будто бы зажат в рамки.

Перед началом Олимпиаду Алексей Кудашов казался человеком, способным помочь сборной правильно использовать лучшие качества лучшего бомбардира лиги. Но, похоже, именно он главная причина, по которой Шипачев за три матча на турнире набрал лишь одно очко.

Из динамовских кулуаров еще задолго до поездки в Пекин доносили, что главный тактик нынешнего штаба после мощного старта регулярки от 87-го номера, глядя на количество результативных ошибок, удивительным образом росшим синхронно с количеством набранных очков, подзавязал своему лидеру руки и заставил играть в более простой и менее рискованный хоккей в угоду надежности. И то, что по итогам группового этапа Шипачев идет в топ-5 сборной по проценту выигранных единоборств в своей зоне и практически не допускает чудовищных потерь, наталкивает на мысль о правдивости инсайдов.

Творить с постоянной оглядкой на чужие ворота у Вадима не получается. Тем более если рядом нет поддержки от абсолютно разобранных Григоренко и Галиева. И решится ли Жамнов с помощниками дать своему лучшему плеймейкеру чуть больше свободного воздуха, чтобы хоть как-то вдохнуть в него жизнь к ключевым матчам, пока вопрос.

2. Наши спецбригады меньшинства не так идеальны, как мы думали. Стоило оказаться напротив Крейчи, Червенке и Соботке, которые могли катать шайбу не только по кругу, но и растаскивать оборонительную четверку поперечными передачами, а также грамотно затаскивать нападающих к воротам Федотова, как наша защита затрещала и не успевала за чешскими комбинациями.

3. Проблемы с дисциплиной у нашей команды никуда не делись. Можно бесконечно говорить о том, как низко судьи опустили порог жесткости в матче с чехами, но Дмитрий Воронков намеренно искал локтем голову Лукаша Седлака и заслуженно получил 5+20, обернувшиеся двумя пропущенными голами. При этом Андрей Николишин в эфире вместе с Михаилом Зислисом правильно акцентировали внимание на том, что рецидивный нападающий «Ак Барса» весь свой микроматч искал стычки и «шел» к этому удалению. И, учитывая недавний прецедент с фолом Антона Слепышева, такие моменты похожи на болезнь, которую тренеры пока не могут побороть.

4. Есть стойкое ощущение, что ранняя пауза вкупе с месячной варкой в Новогорске уничтожила «физику» команды Жамнова, и соперники это классно прочувствовали. Например, чехи, как и датчане, отказались от активного форчекинга в чужой зоне, решив сделать ставку на простой откат «1-4», который периодически перетекал в построение «1-3-1». В итоге, как и днем ранее, россиянам чаще всего приходилось входить в чужую через вброс, но из-за слабого движения им не всегда удавалось выигрывать подбор.

Проламывать эти построения у нашей сборной с не самыми высокими скоростями получается в одном случае из пяти. И от бешеного темпа, который демонстрировали вчера Канада и США, мы, увы, безнадежно далеки. Впрочем, в функциональную яму мы загнали себя сами. Из-за «физики» вылезает и другая проблема — того симпатичного удушающего прессинга, что был у нас на Кубке Первого канала, у команды пока не проклевывается.

5. Шесть пропущенных шайб не должны пошатнуть уверенность в Иване Федотове как в железобетонном первом номере. Серьезных претензий к голкиперу ЦСКА быть не может, а курьезный гол Томаша Гики с отрицательного угла можно списать не только на несчастный случай, но и на третий матч за четыре дня. С одной стороны, решение тренера вратарей Сергея Наумова выглядит логичным — в четвертьфинале россияне сыграют только 16 февраля, и большой перерыв вряд ли бы повлиял на форму тонусу, только набранному после паузы. С другой стороны, тренеры так и не смогли проверить кого-то из тандема Самонов — Билялов. А значит, в случае форс-мажора бросать под танки придется вратаря, который не играл больше месяца.