Вратарь женской сборной России рассказала о состоянии хоккеисток, которые сдали положительные тесты на коронавирус в Пекине

Вратарь женской сборной России Мария Сорокина ответила на вопрос о девушках, которые попали на карантин.

— Как дела у девушек, которые попали на карантин?

— Нормально. Спят, кушают, лечатся. Думаю, скоро они уже выйдут. Два человека уже вернулись. В течение двух-трех дней, думаю, остальные тоже выйдут.

5 февраля главный тренер сборной России Виктор Бобарико сообщил, что нападающий команды Елена Дергачева сдала положительный тест на коронавирус.

Прежде сразу шесть игроков российской сборной попали в изоляцию из-за положительных результатов тестов на коронавирус. В их числе оказались Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева и Диана Фахрутдинова, последние две из-за симптомов COVID-19 были отправлены в ковидарий. Лишь получив два отрицательных результата тестов, Фахрутдинова смогла вернуться в гостиницу.