Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 19:26

«Думаю, скоро они уже выйдут». Вратарь Сорокина — об игроках сборной России на карантине

Вратарь женской сборной России рассказала о состоянии хоккеисток, которые сдали положительные тесты на коронавирус в Пекине
Игорь Рабинер
Обозреватель

Вратарь женской сборной России Мария Сорокина ответила на вопрос о девушках, которые попали на карантин.

— Как дела у девушек, которые попали на карантин?

— Нормально. Спят, кушают, лечатся. Думаю, скоро они уже выйдут. Два человека уже вернулись. В течение двух-трех дней, думаю, остальные тоже выйдут.

5 февраля главный тренер сборной России Виктор Бобарико сообщил, что нападающий команды Елена Дергачева сдала положительный тест на коронавирус.

Прежде сразу шесть игроков российской сборной попали в изоляцию из-за положительных результатов тестов на коронавирус. В их числе оказались Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева и Диана Фахрутдинова, последние две из-за симптомов COVID-19 были отправлены в ковидарий. Лишь получив два отрицательных результата тестов, Фахрутдинова смогла вернуться в гостиницу.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Борис Михайлов поддержал решение КХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат
Майоров — о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ: «При любом решении будут недовольные»
«Другого выхода нет». Вайсфельд о досрочном завершении регулярки КХЛ
«Может быть, ее уже и увезли». Форвард женской сборной России по хоккею сдала сомнительный тест на коронавирус
В «Металлурге» отреагировали на решение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ
Быков о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ: «Это дает возможность хоть как-то сыграть плей-офф»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Главный тренер женской сборной России по хоккею рассказал о целях команды на Олимпиаде в Пекине
«Девушки играли с лидером мирового хоккея». Главный тренер женской сборной России прокомментировал разгром от США
Олимпийский дебют Валиевой и золотой шанс Большунова. Горячее воскресенье на Олимпиаде
Майоров — о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ: «При любом решении будут недовольные»
Танцоры Каташинские: «Валиева катается под классику — это очень смело, нужна солидная техника»
«Может быть, ее уже и увезли». Форвард женской сборной России по хоккею сдала сомнительный тест на коронавирус
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Может быть, ее уже и увезли». Форвард женской сборной России по хоккею сдала сомнительный тест на коронавирус

«Девушки играли с лидером мирового хоккея». Главный тренер женской сборной России прокомментировал разгром от США
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости