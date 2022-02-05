Форвард женской сборной России по хоккею сдала положительный тест на коронавирус

Главный тренер женской сборной Виктор Бобарико сообщил, что нападающий команды Елена Дергачева сдала положительный тест на коронавирус. Именно поэтому он пропустила матч группового этапа Олимпиады-2022 против команды США (0:5).

После двух сыгранных матчей хоккеистки из России занимают третье место с 3 очками, лидируют канадки, далее идет команда США. У обеих сборных по 6 очков, канадские хоккеистки выше по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

В следующем матче российская сборная встретится с командой Канады 7 февраля.