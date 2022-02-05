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Сегодня, 19:20

Форвард женской сборной России по хоккею сдала положительный тест на коронавирус

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер женской сборной Виктор Бобарико сообщил, что нападающий команды Елена Дергачева сдала положительный тест на коронавирус. Именно поэтому он пропустила матч группового этапа Олимпиады-2022 против команды США (0:5).

После двух сыгранных матчей хоккеистки из России занимают третье место с 3 очками, лидируют канадки, далее идет команда США. У обеих сборных по 6 очков, канадские хоккеистки выше по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

В следующем матче российская сборная встретится с командой Канады 7 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
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