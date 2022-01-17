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Сегодня, 21:30

В сборной России рассказали о состоянии здоровья Алексея Жамнова

Иван Шитик
Корреспондент
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов не прибыл в расположение команды.

«Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты — один положительный, а второй — отрицательный. В связи с этим медицинским штабом сборной было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома. Врачи команды будут наблюдать за клинической картиной.

В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение избежать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах после того, как будет исключена любая вероятность заболевания, в том числе сезонных гриппа и ОРВИ. До этого времени Алексей Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи», — информирует пресс-служба сборной России.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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