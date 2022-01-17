Леннстрем и Заар вызваны в сборную Швеции для подготовки к Олимпиаде

Как стало известно «СЭ», два игрока «Торпедо» вызваны в сборную Швеции для подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине — это защитник Теодор Леннстрем и Даниэль Заар.

Ранее нападающие нижегородцев Кенни Агостино и Энди Миле были вызваны в сборную США, а форвард Марек Хривик получил вызов в сборную Словакии.

В текущем сезоне 27-летний Леннстрем провел 40 матчей за «Торпедо» и набрал 27 (9+18) очков. На счету 27-летнего Заара 28 игр и 14 (4+10) очков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.