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Сегодня, 21:12

Леннстрем и Заар вызваны в сборную Швеции для подготовки к Олимпиаде

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Даниэль Заар.
Фото Instagram

Как стало известно «СЭ», два игрока «Торпедо» вызваны в сборную Швеции для подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине — это защитник Теодор Леннстрем и Даниэль Заар.

Ранее нападающие нижегородцев Кенни Агостино и Энди Миле были вызваны в сборную США, а форвард Марек Хривик получил вызов в сборную Словакии.

В текущем сезоне 27-летний Леннстрем провел 40 матчей за «Торпедо» и набрал 27 (9+18) очков. На счету 27-летнего Заара 28 игр и 14 (4+10) очков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

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Сборная Швеции по хоккею
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