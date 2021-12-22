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«Россия — фаворит Олимпиады! Ура!» Реакция болельщиков на отказ НХЛ от поездки в Пекин

18:45
Сборная России на Олимпиаде-2018. Фото Reuters
Сборная России на Олимпиаде-2018. Фото Reuters
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Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине. 22 декабря лига официально объявила об этом решении.

Данная новость вызвала резкую реакцию в социальных сетях и комментариях среди российских болельщиков.

678ugu: «А кому этот турнир тогда нужен?»

L Osokin: «Пусть КХЛ тоже откажется».

KS: «Ну и здорово! Может, опять золото возьмут, а то что-то с энхаэловцами как-то у нас не прет на Олимпиаде».

Мишандос: «Лига бабла, а не НХЛ. Не думают об интересе и популяризации».

Metallolom: «Скорее всего, американские власти надавили, чтобы усилить дипломатический бойкот снижением значимости по сути главного соревнования зимних Олимпиад».

Alexander Pirx: «Шансы red machine растут».

Антон Шипулин — гений биатлона!: «РОССИЯ — ФАВОРИТ ОЛИМПИАДЫ! УРА!»

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Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное