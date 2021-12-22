Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине. 22 декабря лига официально объявила об этом решении.

Данная новость вызвала резкую реакцию в социальных сетях и комментариях среди российских болельщиков.

??Игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду в Пекине — официально — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 22, 2021

678ugu: «А кому этот турнир тогда нужен?»

L Osokin: «Пусть КХЛ тоже откажется».

НХЛ не будет на олимпиаде? Отлично, красная машина, заводись! — Красный Ювелич (@weauthorreactor) December 22, 2021

KS: «Ну и здорово! Может, опять золото возьмут, а то что-то с энхаэловцами как-то у нас не прет на Олимпиаде».

Мишандос: «Лига бабла, а не НХЛ. Не думают об интересе и популяризации».

Metallolom: «Скорее всего, американские власти надавили, чтобы усилить дипломатический бойкот снижением значимости по сути главного соревнования зимних Олимпиад».

в чём плюс ОИ по сравнению с ЧМ? Там не будет НХЛ совсем. Не у кого-то больше, у кого-то меньше в зависимости от успехов в Кубке Стенли. Эдакий чистый эксперимент — мир без НХЛ.

В конце концов на последних играх в финале была Германия. Мы же все любим такие истории, да? :) — paredox (@wczoraj) December 22, 2021

Alexander Pirx: «Шансы red machine растут».

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