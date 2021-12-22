«Россия — фаворит Олимпиады! Ура!» Реакция болельщиков на отказ НХЛ от поездки в Пекин
Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине. 22 декабря лига официально объявила об этом решении.
Данная новость вызвала резкую реакцию в социальных сетях и комментариях среди российских болельщиков.
678ugu: «А кому этот турнир тогда нужен?»
L Osokin: «Пусть КХЛ тоже откажется».
KS: «Ну и здорово! Может, опять золото возьмут, а то что-то с энхаэловцами как-то у нас не прет на Олимпиаде».
Мишандос: «Лига бабла, а не НХЛ. Не думают об интересе и популяризации».
Metallolom: «Скорее всего, американские власти надавили, чтобы усилить дипломатический бойкот снижением значимости по сути главного соревнования зимних Олимпиад».
Alexander Pirx: «Шансы red machine растут».
Антон Шипулин — гений биатлона!: «РОССИЯ — ФАВОРИТ ОЛИМПИАДЫ! УРА!»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю