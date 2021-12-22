Олимпиада-2022 пройдет без участия игроков НХЛ
Национальная хоккейная лига 22 декабря официально объявила о том, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
НХЛ решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших COVID-19. Изначально планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, однако теперь решено, что команды отправятся отдыхать на день раньше — 22 декабря.
Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Лига сделала оговорку: до 10 января НХЛ имела право выйти из договора по Олимпиаде без каких-либо последствий.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.
Национальная команда России, являющаяся действующим олимпийским чемпионом, выступит в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.
Напомним, что Игры-2018 в Пхенчхане также проходили без участия представителей НХЛ.
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