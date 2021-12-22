Дарюс Каспарайтис о решении НХЛ: «Овечкин еще сможет выиграть Олимпиаду. Все может быть»
18:36
Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис отреагировал на новость об отказе НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду в Пекин (Китай).
«Жалко, что такое произошло. Мы ждали Олимпиаду, чтобы посмотреть на самых сильных хоккеистов. Хоронить шансы на золото Олимпиады Овечкину не стоит. Саша еще может выиграть Олимпиаду. Все может быть. Не нужно искать подковерных игр, почему игроки не поехали на Олимпиаду. Причина — пандемия. Все просто», — сказал Каспарайтис «СЭ».
Форварду «Вашингтона» Александру Овечкину сейчас 36 лет.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.
Сборная России выиграла золотые медали Игр-2018 в Пхенчхане. Тогда турнир также проходил без участия хоккеистов НХЛ.
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Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное
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