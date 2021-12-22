В сборной России прокомментировали решение НХЛ не ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов отреагировал на решение НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Сборная России в штатном режиме готовится к Олимпиаде. НХЛ приняла такое решение, значит, будем играть хоккеистами из КХЛ. Конечно, жалко возрастных, опытных ребят из НХЛ. Тех, кто постарше: Сашу Овечкина, Женю Малкина. Но мы как готовились, так и продолжаем готовиться. Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своем нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера», — сказал Жамнов «Чемпионату».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.