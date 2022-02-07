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«Не понимаю, что происходит. Как вообще можно играть в хоккей в масках?» Фазель о скандале в матче Россия — Канада

Фазель не представляет, как можно играть в масках в хоккей, комментируя инцидент в матче Канада — Россия
Артем Бухаев
Корреспондент
Примерно вот так можно играть в хоккей в масках.
Фото AFP

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с корреспондентом «СЭ» резко отреагировал на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Хоккеистки обеих команд проводят игру в медицинских масках.

«Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не понимаю, что происходит на самом деле. Я не представляю, что вообще возможно играть в хоккей в медицинских масках. Это же не имеет никакого смысла, по моему мнению. Я не представляю, как можно в контактном виде спорта играть в масках. Это просто невозможно», — сказал Фазель «СЭ».

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в медицинских масках на матч группового турнира Олимпиады-2022.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках. Канадки во втором периоде обыгрывают россиянок со счетом 4:1.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
Рене Фазель
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