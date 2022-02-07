Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 09:33

Жамнов: «Матч со Швейцарией начнем в таких же сочетаниях, как на сегодняшней тренировке»

Жамнов высказался о составе российской команды на матч со сборной Швейцарии
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что в составе команды на матч со Швейцарией изменений не будет.

«Матч со Швейцарией начнем в таких же сочетаниях, как на сегодняшней тренировке. Первое звено — Гусев — Шипачев — Григоренко», — сказал Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме назвали политическим жестом решение женской сборной Канады играть в масках против России

«Не понимаю, что происходит. Как вообще можно играть в хоккей в масках?» Фазель о скандале в матче Россия — Канада
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости