Жамнов: «Матч со Швейцарией начнем в таких же сочетаниях, как на сегодняшней тренировке»

Жамнов высказался о составе российской команды на матч со сборной Швейцарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что в составе команды на матч со Швейцарией изменений не будет.

«Матч со Швейцарией начнем в таких же сочетаниях, как на сегодняшней тренировке. Первое звено — Гусев — Шипачев — Григоренко», — сказал Жамнов.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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