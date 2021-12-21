НХЛ должна объявить об отказе ехать на Олимпиаду в ближайшие 24 часа
22:48
Национальная хоккейная лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае. Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Лига пока готов все документы для Международного олимпийского комитета.
Ранее НХЛ объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.
В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига может изменить решение до 10 января. Если это произойдет после 10 января, то НХЛ придется возместить все убытки (например, оплату страховок федерациями).
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля.
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