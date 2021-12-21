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НХЛ и профсоюз игроков пришли к решению не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине. Официально об этом объявят на этой неделе

18:56
Хоккейная арена в Пекине. Фото Reuters
Хоккейная арена в Пекине. Фото Reuters
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Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков пришли к совместному решению, что хоккеисты НХЛ не будут выступать на Олимпиаде в Пекине, пишет инсайдер Франк Серавалли.

Официальное объявление ожидается на этой неделе. НХЛ должна проинформировать о своем решении Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом.

В конце ноября МОК заявлял, что на тот момент не планировал отменять или переносить Олимпиаду-2022 из-за появления омикрон-штамма коронавируса.

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Иван Шитик все материалы автора
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