НХЛ и профсоюз игроков пришли к решению не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине. Официально об этом объявят на этой неделе

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков пришли к совместному решению, что хоккеисты НХЛ не будут выступать на Олимпиаде в Пекине, пишет инсайдер Франк Серавалли.

Официальное объявление ожидается на этой неделе. НХЛ должна проинформировать о своем решении Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на Олимпиаду в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В НХЛ в последнее время участились заражения коронавирусом.

В конце ноября МОК заявлял, что на тот момент не планировал отменять или переносить Олимпиаду-2022 из-за появления омикрон-штамма коронавируса.