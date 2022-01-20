Нападающий «Динамо» О'Делл вошел в расширенный состав сборной Канады на Олимпиаду-2022

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл вошел в расширенный состав сборной Канады на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает «Чемпионат».

31-летний канадец подписал контракт с московским клубом в прошлое межсезонье и проводит дебютный сезон в составе «Динамо». В нынешнем сезоне О'Делл набрал 32 очка (13+19) в 47 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1».

Напомним, что нападающий в составе сборной Канады завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх 2018 года в Сочи.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.