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Сегодня, 17:23

Онищенко: «Думаю, Жамнов поправиться к Олимпиаде не успеет, в конце концов, может и дистанционно поруководить»

Анна Горшкова
Корреспондент

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, успеет ли главный тренер хоккейной сборной России Алексей Жамнов поправиться к турниру.

«Думаю, что он поправиться не успеет, если он сейчас заразился. Смотря какое у него течение. Если он легко переносит болезнь, в конце концов, может и дистанционно поруководить.

Но в принципе у хоккейных сборных точно не один тренер, их там несколько всегда ездит, и это правильно. Поэтому если у него легкое течение, может быть, даже бессимптомное, и если его хорошо, интенсивно пролечить, то, в принципе, он может сдать отрицательный тест и не будет ни для кого опасен. Ну, а что касается стопроцентной гарантии, надеть ему маску во время общения с командой, во время нахождения на скамейке или в раздевалке", — приводит слова Онищенко «КП».

Жамнов не прибыл в расположение команды из-за положительного теста на коронавирус. Тренировки до его возвращения будут проходить под руководством Алексея Кудашова

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2022-v-pekine/gennadij-onishhenko-dumayu-zhamnov-popravitsya-k-olimpiade-ne-uspeet/
Хоккей
Алексей Жамнов
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