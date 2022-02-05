Ковальчук: «Ни разу не был на церемонии открытия Игр. Надеюсь, в Милане попаду»

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал об участии хоккеистов в церемонии открытия Олимпиады-2022.

«Поход на церемонию открытия планам, вроде бы, не помешал, все ребята выглядели хорошо. Для них это знаковое событие — первый раз на Олимпиаде, поэтому решили пойти. Очень всем понравилось. Мы от штаба отправили Валерия Каменского. Я ни разу не был, надеюсь, что в Милане попаду.

У нас есть расписание, контрольные матчи отменяются, будем смотреть за тренировками. Надо уже готовиться к сборной Швейцарии, мы видео посмотрели, есть представление о команде», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).