Плотников и Анисимов 6 февраля прилетят в Пекин из Красноярска

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, когда нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов присоединятся к команде.

«Они вылетают 6 февраля из Красноярска ночью, прилетят примерно в пять утра, сдадут ПЦР-тесты, надеюсь, что 7-го будут тренироваться. Плотников остается игроком основного состава», — сказал Ковальчук.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).