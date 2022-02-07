«С масками или без, мы бы все равно сыграли». Главный тренер женской сборной России — о матче с Канадой

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал поражение от Канады (1:6) в матче группового этапа Олимпиады-2022.

— Мы были готовы играть в любой ситуации. Случился форс-мажор — наверное, комментарии тут должна давать Международная федерация хоккея. Для нас этот матч был очень важен — неважно, с масками или без, мы бы все равно сыграли.

— Не было желания подать протест насчет технического поражения у соперника?

— Вы знаете, мы даже не думали об этом. Все должно заканчиваться по спортивному принципу.

— Почему сняли маски в третьем периоде?

— Пришли результаты тестов. Учитывая, сколько у нас игроков вне состава, было очень тяжело, — сказал Бобарико.

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в медицинских масках на матч группового турнира Олимпиады. Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках, но в третьем периоде россиянки и судьи сняли их.