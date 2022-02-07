На кого попадает Россия в плей-офф после скандального матча с Канадой? Расклады Олимпиады

Женская сборная России по хоккею уступила Канаде в третьем матче группового этапа Олимпиады-2022 (1:6). Единственную шайбу забросила Анна Шохина.

Таблица группы А выглядит следующим образом:

1. Канада — 9 очков (3 матча), разность шайб — 29-3

2. США — 9 (3), 18-2

3. Россия — 3 (3), 6-13

4. Финляндия — 0 (2), 3-16

5. Швейцария — 0 (3), 3-25

Команды из группы А автоматически выходят в плей-офф независимо от результатов матчей. Из группы В путевки в четвертьфинал получат три лучшие сборные.

Таблица группы В выглядит следующим образом:

1. Япония — 7 очков (3 матча), разность шайб — 10-5

2. Чехия — 6 (2), 6-2

3. Китай — 5 (3), 6-5

4. Швеция — 0 (2), 2-6

5. Дания — 0 (2), 3-9

В плей-офф победитель группы А сыграет с командой, занявшей третье место в группе В. То есть по сегодняшним раскладам первая пара четвертьфинала — Канада — Китай. Если российская сборная удержит третью строчку, то плей-офф начнет с победителем второй группы.

Для этого команде Евгения Бобарико в заключительном матче группового этапа надо обыграть Финляндию, которая пока идет без очков, уступив Канаде и США. Победа позволит россиянкам остаться на третьем месте (и, видимо, попасть на Чехию или Японию). В случае поражения наша сборная опустится на четвертую строчку. Если, конечно, Швейцария не преподнесет сенсаций, что маловероятно. Тогда российская команда встретится в четвертьфинале как раз с альпийской сборной, которую обыграла на группового этапе (5:2).