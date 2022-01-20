В состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаду-2022 вошли 18 игроков из КХЛ

Стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Вратари: Харри Сятери («Сибирь», КХЛ), Франс Туохимаа («Нефтехимик», КХЛ), Юхо Олкинуора («Металлург», КХЛ).

Защитники: Микко Лехтонен (СКА, КХЛ), Вилле Покка («Авангард», КХЛ), Атте Охтамаа («Кярпят»), Сами Ватанен («Женева-Серветт», НЛА), Никлас Фриман («Йокерит», КХЛ), Валттери Кемиляйнен («Витязь», КХЛ), Петтери Линдбом («Йокерит», КХЛ), Юусо Хиетанен («Амбри-Пиотта», НЛА).

Нападающие: Теэму Хартикайнен («Салават Юдаев», КХЛ), Сакари Маннинен («Салават Юлаев», КХЛ), Маркус Гранлунд («Салават Юлаев», КХЛ), Валттери Филиппула («Женева-Серветт», НЛА), Миро Аалтонен («Витязь», КХЛ), Нико Оямяки («Витязь», КХЛ), Леонид Комаров (СКА, КХЛ), Йоонас Кемппайнен (СКА, КХЛ), Харри ПесонеН («Лангнау Тайгерс»), Тони Райала («Биль», НЛА), Ханнес Бьорнинен («Йокерит», КХЛ), Марко Анттила («Йокерит», КХЛ), Саку Мяеналанен («Кярпят»), Ииро Пакаринен («Йокерит»,КХЛ).

Сборная Финляндии сыграет на Олимпийских играх в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии.