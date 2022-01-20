Андронов о капитане на Олимпиаде: «У нас много мастеровитых игроков с характером лидера»

Нападающий олимпийской сборной России Сергей Андронов ответил на вопрос о роли капитана команды на Играх-2022.

— Если говорить о прошлой Олимпиаде, никого настраивать и гнать вперед не надо было, — сказал Андронов. — Я не вижу разницы, кто будет капитаном сейчас. У нас много мастеровитых игроков с характером лидера. Независимо от того, кто будет с буквой «С», задача остальных — помогать, слушать капитана и идти за ним. Нам надо быть единым целым.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.