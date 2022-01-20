Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады-2022 на лето. Ранее о таком варианте сообщал Telegram-канал «АренаБреда».

«Летом могут приехать энхаэловцы, — сказал Фетисов «СЭ». — Кого мы сейчас будем оберегать? Значит, все хоккеисты сейчас должны сидеть дома, никуда не ходить. Последнее место, где можно заразиться, — это спортивная арена, ибо существует много мер предосторожности. Люди заболевают дома, в ресторанах, на улицах, в аэропортах. Может, пандемия утихнет к лету. Но тогда надо переносить всю Олимпиаду, а не только хоккей. Нам не жалко наших фигуристов? Биатлонистов? Лыжников? Как мы можем одного уберечь, а другие не важны? Почему именно хоккей? Какая-то странная история. Есть люди, которые принимают решение. Надеюсь, они будут работать исходя из логики. С другой стороны, летом могут подойти игроки НХЛ. В общем, очень неожиданно для меня все это».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.