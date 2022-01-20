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«Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде». Быков — о возможном переносе хоккейного турнира

Вячеслав Быков: «Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде»
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады-2022 на лето. Ранее о таком варианте сообщил Telegram-канал «АренаБреда».

«В нашем мире все возможно. Бредовая ли эта возможность? Я бы так не говорил. Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде. Почему нет? Из любой ситуации хочется вытягивать позитивные моменты. Я буду первым за то решение, которое сохранит здоровье людям. Никакие Олимпийские игры или чемпионаты мира не стоят ни одной жизни человека», — сказал Быков «СЭ».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.

Хоккей
Олимпиада
Вячеслав Быков
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