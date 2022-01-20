Фазель назвал фейком информацию о возможном переносе хоккейного олимпийского турнира на лето

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады-2022 на лето. Ранее о таком варианте сообщил Telegram-канал «АренаБреда».

«Я первый раз слышу об этом, — сказал Фазель «СЭ». — Я даже не знаю, что сказать. Как говорит Дональд Трамп — фейковая новость. У меня нет социальных сетей. Я не слежу за тем, что происходит там. Но никакого официального заявления нет. Все команды готовятся к турниру. Конечно, ситуация с омикроном сейчас очень тяжелая. Уже на следующей неделе люди начнут вылетать в Китай. Идет четвертая волна. Уверен, что правительство Китая предпримет все меры предосторожности».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.