«Олимпиаду представляла себе по-другому». Трусова и Щербакова рассказали о короткой программе, Валиева промолчала

Репортаж о том, как выглядело общение российских фигуристок со СМИ после старта личного олимпийского турнира.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60

Китайцы на трибунах громко поприветствовали выступление Камилы Валиевой в короткой программе, то же самое делали, которые пришли поболеть за Луну Хендрикс, а вот американцы не хлопали. Впрочем, какую-то особую реакцию на выступление чемпионки России и Европы, отличающую ее от Анны Щербаковой или Александры Трусовой, уловить было нереально. Зато среди толпы местных во дворце спорта затесалась русская болельщица с нашим национальным флагом. Вот это действительно приятно!

Но дальше Валиевой удалось избежать встречи с сонмом заокеанских журналистов, которые с первой же разминки проверяли на прочность всех фигуристов вопросами о 15-летней россиянке. Россияне отсекли американцев в микст-зоне — хотя те были больше заняты своей Карен Чен. На пресс-конференцию же Камила не пришла. В ОКР сослались на плохое самочувствие фигуристки.

Валиева уходит от толпы журналистов в микст-зоне. pic.twitter.com/R18dMUAxIy — Lublineс93 (@Lublinec931) February 15, 2022

Как рассказал «СЭ» источник в ISU, никаких санкций за это ни наш Олимпийский комитет, ни саму Валиеву не ждет. Участие в таких мероприятиях оговаривается МОК и соответствующим НОК и не является обязательным. После того, как стало ясно, что в пресс-центр Камила не придет, интерес западных журналистов к мероприятию, на котором собрался аншлаг, заметно уменьшился. Они вяло проверили Щербакову вопросами о Валиевой и Тутберидзе, та спокойно и коротко ответила — и на этом медиаактивность закончилась.

А вот что сказали Трусова и Щербакова в микст-зоне сразу после соревнований.

Анна Щербакова: «Последние новости на меня не влияют»

— Давайте начнем банально — как оцените свой прокат?

— Очень довольна своим выступлением, выполнила поставленную задачу. И более того, очень рада, что практически не нервничала — на удивление. Очень спокойно, с самого первого акцента контролировала каждое движение, прыжок, вращение. Это очень важно, как мне кажется.

— Вы на новых коньках?

— Да, но я не хотела бы на этом акцентировать внимание, это мне никак не мешало.

— Лутц+тулуп вместо лутц+риттбергер — из-за этого?

— Есть несколько моментов, наверное, все вместе. Нам показалось, что так правильнее. К сожалению, лутц+риттбергер не оценивается баллами настолько, насколько он сложнее в исполнении. Поэтому считаю, что приняли верное решение.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Не хотите акцентировать, но можете хотя бы рассказать, сколько им дней?

— Примерно три. (Улыбается.) У меня такое бывает, в течение сезона часто меняю коньки. Конечно, не хотела, чтобы это случилось именно здесь, но была готова к этому, не считаю большой проблемой.

— Возможно, не будут вручать медали...

— Рано еще об этом говорить, еще не прошла произвольная программа.

— Имеется в виду церемония награждения.

— Знаю, но еще наград никаких нет, поэтому не нужно опережать события.

— Вы говорили, что обычно читаете новости, но перед Евро перестали. Смотрели в последние дни?

— Да.

— Как ощущения?

— На мои тренировки они не влияют, это самое главное.

— Можете сказать свое мнение про Камилу?

— (Мотает головой.) Вообще нет, никак.

— Но поддерживали ее?

— Мы с ней лично общаемся, да, но здесь никак комментировать не стану.

— Многие ваши поклонники огорчились, не увидев вас в команднике. Что им скажете? И расстроились вы сами?

— Наверное, здесь ответ очевиден... Вряд ли обрадовалась такому решению, но сейчас очень важно настроиться на произвольную программу и не потерять свой шанс. Поэтому нужно отбросить эти мысли и, возможно, даже только после Олимпиады осознаю, как я действительно к этому отношусь. Сейчас старалась не воспринимать близко и просто готовиться к личному турниру, который на данный момент для меня самый важный.

— Вы узнали о решении на Олимпиаде или раньше?

— Конечно, до последнего думали, что решат. Не было никакой гарантии. Федерация сделал такой шаг. Мне больше нечего добавить.

— Приятно, что пробили отметку в 80 баллов? Кажется, очень жестко судили.

— Да, этим днем довольна полностью — и выступлением, и настроем, и оценками. Меня сейчас все полностью устраивает. (Улыбается.)

Необычный подиум из двух человек после короткой программы — Щербакова и Сакамото. pic.twitter.com/vQGORINus6 — Lublineс93 (@Lublinec931) February 15, 2022

А вот о чем спросили Анну на пресс-конференции:

— Очень много говорят о вашем тренере. Некоторые считают, что она слишком жесткая. Как себя заставляете делать то, о чем вас просят?

— Я тренируюсь в группе Этери Георгиевны с 9 лет. Если ничего не меняла, значит, меня все устраивает. Мы работаем эффективно, добиваемся результатов, это говорит само за себя, — ответила Щербакова.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трусова: «Конечно, хотела принять участие в команднике»

— Как настроение, Александра?

— Хорошее.

— Неужели даже в этой ситуации вы не задумывались о том, чтобы отказаться от тройного акселя?

— Нет. Я уже объясняла — это моя цель, хочу ее достичь. Мне абсолютно неважно, как кто откатался, какие это соревнования, чего мне может это стоить.

— Но вы на этой Олимпиаде оказались близки к выполнению.

— Здесь даже хуже вышло, чем на тренировках в «Хрустальном». Там я очень редко ошибалась на нем. И в этот раз не волновалась почти, это было долгожданное выступление. Как объяснить... Обычно волнуюсь и не могу сделать, и чувствую, что не могу. А в этот раз была абсолютно настроена на все и не знаю, почему не получилось.

— Это то, чего вы ожидали от Олимпиады?

— Представляла себе по-другому. Не знаю, чего ожидала, но думала, она проходит иначе. Но мне очень понравилось выступать. После падения с акселя все остальное делала легко и ни о чем не думала. Старалась передать образ.

— А в чем различие?

— Не могу сказать. Просто разное.

— Баллы свои помните?

— Да. 74.

— Хорошие?

— Это то, что получаю всегда, если падаю с акселя. Нормальные баллы.

— Вы говорите, что ваша цель — сделать аксель. А в принципе какая цель и мотивация на этой Олимпиаде? Обычно вы говорите про прыжки, а не про победы.

— Цель — прыгнуть аксель. (Улыбается.) Откатать чисто короткую и произвольную.

— Главнее прыгнуть аксель, чем взять олимпийское золото?

— Нет такого — главнее, не главнее. Если прыгаю аксель и катаюсь чисто — есть вероятность того, что займу первое место. Нет, значит, нет. И цель моя — откататься чисто.

— Многие ваши поклонники разочаровались, не увидев вас в команднике. Что скажете им и какие эмоции это вызвало у вас?

— Конечно, хотела принять участие в команднике. Но это никак не повлияло. Не поставили — это не мое решение.

— А вы узнали об этом здесь, на Олимпиаде?

— Да.

— После короткой программы?

— Да, как все, так и я узнала.