Нестабильный прыжок помешал Александре занять высокое место в короткой программе.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60

По итогам короткой программы две россиянки заняли первое и второе места. Лидирует чемпионка Европы Камила Валиева, следом за ней чемпионка мира Анна Щербакова. Третье место вполне могло бы достаться еще одной представительнице России Александре Трусовой, но спортсменка упала с тройного акселя.

За всю карьеру фигуристка еще ни разу чисто не исполнила этот прыжок на соревнованиях. Решилась, ошиблась — в итоге минус баллы за некачественное исполнение, презентацию и падение. Так был ли хоть малейший смысл рисковать на Олимпиаде или этим Трусова сама себя лишает шансов бороться за золото Игр?

За всю карьеру триксель Трусовой так ни разу и не покорился

Перед стартом Олимпиады мы выпускали серию текстов, где анализировали контент наших фигуристок, прогнозируя необходимый для победы. И все мы были уверены — Трусовой ни в коем случае не стоит исполнять тройной аксель в короткой программе. Об этом говорит сухая статистика — 12 попыток за всю карьеру и ни одного чистого выезда. Какие были шансы, что получится на Олимпиаде?

Конечно, можно было судить о готовности прыжка по тренировкам. В прогонах он и правда у нее получался неплохо, пусть и не идеально, но хотя бы без падений. На шестиминутной разминке также выезжала элемент, пусть и в тройки.

Но в прокате ставшее уже привычным падение. Интересно, ставят ли букмекеры на исполнение отдельных прыжков фигуристок? Коэффициенты чистого трикселя можно было бы оценить примерно как четверной аксель Юдзуру Ханю.

И если Ханю лишил себя очевидно слабо подготовленным прыжком виртуальной бронзы, то Трусова сильно осложнила себе борьбу за золото. Как минимум она точно упустила малую бронзу. Конечно, при двойном акселе не факт, что она обошла бы Каори Сакомото и тем более Анну Щербакову. И все же каскад лутц-риттбергер — это тоже серьезная заявка.

Его Трусова по загадочной причине делать не стала, хотя удачных попыток его исполнить гораздо больше, чем неудачных. И Александра разминала каскад перед стартом короткой — он вышел хорошим, пролетным, без недокрута на втором прыжке.

Так зачем вместо относительно стабильного и дорогого элемента Трусова вставляет в программу заведомо проигрышный? Больше пяти-шести баллов за триксель ей не ставят, когда чистый двойной — от четырех до пяти. Почти столько же набрала сегодня Сакомото, 4,70 поставили Александре на «Гран-при США».

Отказываться от тройного акселя фигуристка не собирается

Первые попытки зайти на три с половиной оборота Александра делала еще в далеком 2016 году на детских соревнованиях. Он не получился, и о нем не вспоминали до первого взрослого сезона. Причина была в резком росте результатов у Алены Косторной и Анны Щербаковой — Трусова искала козырь против соперниц из своей группы. Прыжок был для нее, тренеров, родителей как мечта и едва ли не главная цель. Мама даже пообещала Александре пуделя за чистый аксель, а мы все знаем, как Трусова любит собак.

В итоге пса ей подарили за успешную попытку на тренировках, а на соревнованиях из десяти попыток по взрослым ни одной на плюс или даже относительно ровный выезд. Хоть какую-то пользу она извлекла из элемента, когда два раза допустила степ-аут. Восемь падений, из которых два с недокрутом в четверть оборота и два с понижением до двойного.

Вероятность успеха — меньше 10 процентов. На такой риск можно пойти, если это мало что значащий старт либо рядом нет соперников. Условный челленджер или этап Кубка России, куда Александра, кстати, неожиданно заезжала. С единственной целью — потренировать аксель.

Можно попробовать зайти на него, если и так нечего терять, как Анастасии Шаботовой. Но прыгать нестабильный элемент в условиях невероятной конкуренции? Безумству храбрых поем мы песню... Проблема в том, что аналитика и разумный подход к выбору контента — это не про Трусову.

Отказываться от уже ставшего вредным элемента она не собирается. «Не задумывалась о том, чтобы отказаться от тройного акселя. Это моя цель. Неважно, что за соревнования и чего мне это может стоить», — безапелляционно выдала спортсменка в микст-зоне.

То же самое она говорит о необходимости сократить количество четверных в произвольной. Лишние квады уже помешали ей обыграть Щербакову на чемпионате Европы. В Пекине ситуация вполне может повториться.

Трусова не умеет подходить с холодным расчетом к выбору контента

Фигурное катание — это прежде всего спорт, поэтому здесь действует самый главный закон: поиск максимально эффективного пути достижения результата. Эффективность измеряется трудозатратами, сложностью исполнения и процентом вероятности успеха.

Наверняка в футболе вы больше восхищаетесь безбашенной игрой в атаке, а не попытками удержать преимущество в один мяч после быстрого гола в самом начале игры. Только задача тренера — не развлекать зрителя (если такая задача и есть, то она вторична), а приносить результат. И пока тактика игры на удержание приносит результат — она единственно правильная.

Можно сколько угодно ругать фигуристов за пробелы в хореографии, но если при текущей судейской системе за прокаты спортсмен получает высокие баллы — он все делает правильно. Можно грустить, что больше нет запоминающихся дорожек шагов как в «Зиме» Ягудина. Но откуда они возьмутся, если задача фигуриста — выполнить определенное количество шагов и получить от судей четвертый уровень?

Прагматизм и холодный расчет — вот главный путь к победе. Но в случае с Трусовой все иначе. Она говорит не о мечте выиграть Олимпиаду, а о планах сделать пять четверных и тройной аксель. Это все тоже очень здорово, но кажется, что причины и следствие у Александры поменялись местами. Она любит кивать в сторону Нэтана Чена, который первым начал эту гонку квадов.

Но даже американец повзрослел и понял, что шесть четверных на Олимпиаде — это странно. Чен уже проиграл свои первые Игры из-за самоуверенности и на этот раз ошибок не совершил. Теперь Нэтан подходит к ультра-си расчетливее и вставляет ровно то количество квадов, сколько нужно для победы. Трусова же пока пытается прыгать все, что умеет, без расчета на целесообразность.