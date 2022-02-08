Нашему фигуристу угрожают смертью фанаты Ханю. А церемония награждения россиян отменена

Что произошло за день в фигурном катании на Олимпиаде.

Мужское одиночное катание сразу вернуло Россию в земную реальность, из которой она вынырнула на несколько дней командного турнира. От наших парней мы не ждали тринадцатого подвига Геракла, так что результаты короткой программы отражают объективное положение дел. Нельзя быть лучшими во всем — иначе этот вид спорта называется синхронное плавание.

Поэтому Семененко, обыгравший Ханю, Кондратюк с достойным результатом на характере и эмоциональной усталости и Мозалев в конце таблицы, который и не должен был по идее здесь оказываться. Плакать о Коляде уже не приходится. Михаил после коронавируса почти месяц не катался — это его «небольшая» травма, так что вряд ли в Пекине блеснул бы ярче. Кстати, устал не только Кондратюк — сегодня на тренировке не появилась пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которые не только отдали всех себя в команднике, но и жестко упали в произвольной программе.

Кроме того, день ознаменовался несколькими яркими заявлениями. Азербайджанец Литвинцев сказал, что от расписания можно застрелиться, мексиканец Карильо раскрыл идею работы тренеров штаба Тутберидзе, а звезда российских СМИ украинец Иван Шмуратко теперь осадил американскую журналистку.

Ханюфаны атаковали Мозалева

Удивительная история столкновения японских фанатов и 23-го номера короткой программы произошла в соцсетях. Кумир японцев Юдзуру Ханю провалил короткую программу на Олимпиаде, набрав 95,15 балла и даже проиграв Евгению Семененко. «Бабочку» на четверном сальхове он объяснил ямой во льду. А сумасшедшие фанаты двукратного олимпийского чемпиона, известные своей радикальностью, провели расследование и нашли виновного — Андрея Мозалева.

Thats crazy bc i swear thats where dirty nasty no good stinking ass Mozalev was skating during YUZURU'S RT... https://t.co/RivYPMRoLD — JOHNDAY ? (@milraez) February 8, 2022

Кому-то не понравилось, что Мозалев постоянно оказывался рядом с Ханю на разминке и, по мнению японцев, мешал ему.

I counted about 5 times during yuzu's runthrough where mozalev got too close to him. Plus the fact that he forgot the right of way rule despite having competed at multiple major international comps. Yeah sure, they can keep trying to make excuses for him — c(4)Asey (@caseyyl00) February 8, 2022

Wtf is Mozalev doing constantly getting in Yuzu's way? Did nobody tell him he's not supposed spin in the middle of the rink when another skater's music is playing and that skater should have right of way to do their runthrough safely? https://t.co/hPheETJkSy — Rose ?s YUZURU HANYU THE GO(4)AT ? (@masqueroarade) February 8, 2022

В итоге на пару часов Instagram Мозалева даже закрывался из-за обилия угроз. На полном серьезе они поступали из-за того, что он якобы стал автором той самой лунки во льду. Как же это контрастирует со словами Андрея, что «Олимпиада — праздник». Не за чисткой Instagram он хотел провести день перед произвольной программой.

России не вручили золотые медали

Во вторник должна была состояться церемония награждения российских фигуристов золотыми медалями за победу в командном турнире. Однако в последний момент она была отменена и перенесена на неопределенный срок.

Обстоятельства, окружавшие это событие, довольно таинственны. Еще за полтора часа до начала в Российской федерации фигурного катания не знали об отмене и были готовы ехать на так называемую medal plaza. Как рассказал «СЭ» источник, причина — положительный тест на коронавирус одного из американских участников Винсента Чжоу.

А Международный олимпийский комитет объяснил хаос так:

— Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU, — ответили «СЭ» в пресс-службе МОК.

Так или иначе, пока сборная России не может получить заслуженные медали и стать полноценными олимпийскими чемпионами. И когда станет — неизвестно.