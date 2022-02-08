Алексей Ягудин.

Ягудин считает, что у российских фигуристов в личном турнире Олимпиады изначально шансов практически не было

Олимпийский чемпион рассказал о первом дне личных соревнований Олимпиады. Сами россияне, выступавшие в короткой программе, тоже оценили свои прокаты.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание.

Мужчины. Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) — 113,97

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12

3. Шома Уно (Япония) — 105,90

4. Ча Чун Хван (Корея) — 99,51

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98

6. Джейсон Браун (США) — 97,24

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76

8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15...

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11...

23. Андрей Мозалев (Россия) — 77,05

Если вкратце, слова Ягудина можно охарактеризовать так: Мозалев — плохо, Семененко — красавец, а Кондратюк главное в Пекине уже сделал.

Не могу описать богатым русским языком первую шестерку. Кроме одного спортсмена

— Ну что, Алексей, празднуем? Семененко обогнал Ханю.

— Если по итогам обгонит, тогда да, и то — зависит от того, в какой форме человек. После произвольной по финальным результатам будем судить. На данный момент Мозалев выступил плохо, что тут скрывать. Надеемся на его сильную произволку, что он подтянется. Семененко — молодец. А Кондратюк физически особо не выхолощен, но эмоционально абсолютно точно. Это нормально. Вроде бы золотая медаль должна окрылять. Но эмоциональная составляющая нужна. Не только «физика» работает. Все идет от головы.

— Но главное же он на этой Олимпиаде сделал — можно так к этому относиться?

— Да, главное сделал. Потому что в личном турнире изначально шансов практически нет. По уровню я даже богатым русским языком не смогу описать первую шестерку, за исключением одного спортсмена. Я смотрю таблицу — люди с четверными занимают 12-е место, 15-е... Слава богу, произвольная расставит всех по правильным местам. По восприятию легкости нечеловеческой есть только два человека — Юдзуру и Нэтан Чен. За шестиминутную разминку Юдзуру 800 раз сделал четверной сальхов, 500 — четверной тулуп.

— Он сказал, что в яму во время проката попал.

— Возможно. Но судьям не объяснишь — я тут в яму попал, дайте перепрыгну. Это жизнь. Так же как и Чен — четыре года назад в короткой программе занял 17-е место, а потом в произвольной первое. Так бывает. Два этих спортсмена сейчас выделяются. Только у одного более легкие четверные, а у другого — лутцы и флипы. Остальные готовятся к прыжку, вкладываются, а они не вкладываются. Это как для меня ботинки зашнуровать... хотя нет, это уже тяжело. Как футболку надеть! Они играючи катаются, настолько это у них сидит в крови, в каждой клеточке. Ну вот так с Ханю произошло. Сейчас неважно, восьмой он или какой, главное — отрыв до медали. 10 баллов. Отыгрываются? Да. Как я и говорил, японцы и американцы будут бороться за тройку. Для меня сейчас открытие — Кагияма.

— Кагияма может выиграть?

— Да. Все может быть, мы видели Нэтана Чена на Скейт Америке. И мы видели шестиминутную разминку Ханю — и потом такой прокат. Все может быть. У Юдзуру еще есть возможность. Перед ним двери захлопнулись, но амбарный замок еще не повесили. Их он еще может приоткрыть. Но две «малышатины» — Шома Уно и Юма Кагияма — это нечто. А Нэтану Чену надо новую роль в комиксах давать, он суперчеловек какой-то. Плюс Юдзуру — вот эта четверка, мне кажется, будет бороться за тройку.

Кондратюк: Почему Валиева так хороша? Потому что работает в несколько раз больше нас!

А вот что сказали сами главные герои короткой программы из сборной России.

— Кто «убил» Марка? Поговорим об этом послезавтра, — пообещал Марк Кондратюк. — Нет, я недоволен. Прокат не был ужасным, он был с ошибками, что не очень хорошо. Сил не было еще вчера вечером, нужно было где-то их искать. Как дотерпел? А у меня был выбор? (Смеется.)

Победа и мое выступление в командном турнире — не повод расслабляться. Вчера мы выиграли. Это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься. Я вообще не думаю о том, что мы победили. Закончится личный турнир — там уже можно будет радоваться и грустить. Надо постараться реабилитироваться. Да, тяжело. Внутреннее опустошение, приятное, но опустошение. Морально выступать было тяжело.

Победу в команднике не отмечали. Я сегодня встал в 5 утра. Перед короткой в команднике встал в 4. Не до отмечаний. Заснуть было легко, потому что я не думал, что мы выиграли. Просто берешь и не думаешь. Пойду ли на награждение? Это вроде бы официальное мероприятие. Если бы у меня был выбор, я бы всё равно пошёл. И пойду.

Далее два вопроса успела задать американская журналистка — оба про Валиеву:

— Вы давали какой-нибудь совет Валиевой в команднике? Вы же друзья.

— Я поддерживал ее, конечно, но я не в той позиции, чтобы давать ей советы.

— Почему Валиева так хороша? Потому что работает в несколько раз больше нас, — ответил российский фигурист и ушел из микст-зоны, крепко обняв подошедшего Евгения Семененко.

Семененко: Был бы рад, если бы сказали о таких баллах до Олимпиады

Как ты пережил эти дни и сохранил спокойствие, концентрацию, выдал такой хороший прокат сегодня?

— Надо и дальше сохранять. Да, мы тут уже давно. Безусловно, новый опыт выступлений в короткой программе. Есть еще один этап, который будет послезавтра.

— Тяжело ждать, когда остальные уже выступают?

— Каждому свое время.

— После Марка выходил — видел его прокат?

— Только мельком, когда выходил. Местами.

— 95,76. Наверное, если бы тебе сказали, что такие баллы будут перед Играми, ты был бы рад.

— Безусловно. Но всегда может быть лучше. Всегда есть моменты, которые можно усовершенствовать.

— Что сказал Алексей Николаевич после проката?

— Сказал — молодец, справился с короткой программой. Потом указал на все недочеты, которые были. Будем усовершенствовать.

— Как ты отрешался от психологического давления?

— Психологическое давление присутствует всегда. Нужно всегда справляться с ним. Но давайте, если можно, послезавтра буду весь ваш.

Мозалев: Олимпиада — это праздник

— Не совсем удачный прокат короткой программы. Особо не переживал, все-таки больше рассчитывал на хороший прокат. Хотел получить удовольствие. Но получилось не очень, конечно. Упал с сальхова, сделал «бабочку» на акселе. Не придавила ли Олимпиада? Нет, наоборот. Это же праздник. И я очень рад, что попал сюда, и получаю удовольствие от нахождения здесь. В произвольной надо делать свое и настраиваться на хороший прокат.

— Много эмоций потратил, болея за наших в команднике?

— Не очень. Был уверен в наших ребятах.

— Хотел бы сходить на хоккей, например?

— Конечно, хотел бы. И не только на хоккей. Я бы вообще на все виды спорта сходил.