Тутберидзе продавит федерацию? Какой состав выберет Россия на олимпийский командник

Завтра рано утром решится, кто будет заявлен на командный турнир фигуристов.

Завтра утром (ориентировочно — в шестом часу утра по Москве) станут известны составы сборных — участниц олимпийского командного турнира по фигурному катанию. России предстоит битва за одну из самых престижных золотых медалей этой Олимпиады против самого принципиального соперника — США. Возможно, учитывая отсутствие энхаэловцев, эта медаль даже главная на всей Олимпиаде.

От чего зависит выбор состава? Факторов очень много

И в данном случае важна будет любая мелочь — тем более выбор состава. Поэтому российская федерация фигурного катания так скрытно относилась к объявлению своих бойцов. Впервые за долгое время в нашем фигурном катании вообще ничего не «течет». А после случаев с коронавирусом на сборах в Красноярске меры информационной безопасности стали еще жестче.

Выбор команды завязан на множество факторов. Помимо собственно силы своих фигуристов, это интересы тренерских групп, расписание личных турниров и физическое состояние спортсменов. Все это складывается в причудливый пазл, в котором невозможно найти всех устраивающее решение. Но можно порассуждать логически и найти определенные аргументы в пользу разных вариантов, некоторые из которых более вероятны.

Александр Коган и Александр Горшков. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Правила

Для понимания — завтра появится состав на все виды: и короткую, и произвольную программы. Но по регламенту он еще может измениться до 3 февраля 5.00 (в случае коротких программ у мужчин, пар и танцоров) и до 5 февраля — в короткой программе женщин.

Хотя, говорится в коммюнике ISU, «в принципе фигуристы, участвующие в произвольной программе, должны быть теми же, что участники короткой программы», каждая сборная имеет право на две замены. Окончательный состав на произвольные программы должен быть подтвержден 6 февраля, причем список мужчин должен быть у ISU сразу после завершения короткой программы у женщин («самое позднее через 10 минут»).

В произвольную программу попадают 5 первых команд из 10.

И вот тут-то и начинается самое интересное — где делать замену, в каком из четырех видов. Состав сборной России на Олимпиаде до прохождения тестов в пекинском аэропорту выглядит так:

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин

Мужчины: замена нужна, но не факт, что будет

По-хорошему, замена мужчинам нужна — они выступают всего через день после завершения командного турнира, и если ее не сделать, один из спортсменов будет катать четыре программы за неделю. График для фигурного катания на таком уровне жесткий. Как сказала Наталья Забияко в эфире нашего YouTube-канала «Кваксель», «откатать произвольную программу — как марафон пробежать». Особенно на Олимпиаде.

Но странное снятие Михаила Коляды снизило вероятность замены. Логичнее всего предположить, что на короткую программу выйдет Марк Кондратюк, а остальное будет зависеть от его выступления. Откатает хорошо — нет причин вытаскивать его из финала. Плохо — тогда надо будет думать о коррективах.

Но в случае с мужчинами есть еще один фактор: именно командник — их единственный шанс на золото. В личном турнире призрачный шанс на бронзу.

Женщины: замена будет

Что можно сказать точно — Камила Валиева будет катать одну из программ, с 99-процентной вероятностью — короткую. Причина проста: она владеет тройным акселем, который разрешен в программе и которым не владеют Щербакова и Трусова. Теоретически была возможность заявить на командный турнир Елизавету Туктамышеву, затем сняв ее и привезя еще одну фигуристку (такую схему предлагал в «СЭ» Александр Смирнов). Но с учетом логистических сложностей и необходимости придумать травму это слишком рисковый план.

Остается вопрос о произвольной. Валиева могла бы ее откатать — но есть а) аргумент о необходимости поберечь 15-летнюю фигуристку перед личным турниром; б) аргумент о том, что для влиятельной Этери Тутберидзе лучше две олимпийские чемпионки, чем одна. Да и право опробовать лед кто-то кроме Валиевой имеет. По нашей информации, замена у женщин должна произойти и более вероятен вариант с Анной Щербаковой. Аргумента два: она чемпионка мира и обогнала Александру Трусову на чемпионате Европы.

Есть еще один экзотичный вариант — поставить Щербакову и Трусову, чтобы личное золото выиграла Валиева и выбила для Тутберидзе золотое трио. Но это серьезный риск. Который, если что, можно нивелировать заменой на Валиеву в произвольной.

Пары: замена очень вероятна, хотя не нужна

Ситуация с тренерским балансом сил — как раз про парное катание. Здесь есть очевидный фаворит — пара Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которая выиграла чемпионат мира, чемпионат России, чемпионат Европы и не срывает элементы. Кроме того, пары — последний пункт программы личного турнира, то есть восстановиться все успеют.

Но влияние Тутберидзе очень велико и сильнее, чем у Москвиной. И пара Тарасова/Морозов, которая пришла к ней перед олимпийским сезоном, обязана быть успешной. Хотя на чемпионате России еле влезла в тройку. Не будь репутации и опыта — уступила бы Павлюченко/Ходыкину. Но на чемпионате Европы ветераны сборной предстали другими, катались чище, хотя и не без ошибок. Но главное — щедро вознаграждались судьями, что тоже может быть аргументом в пользу командника. Не зря же все это было?

Так что очень вероятен вариант, при котором в парах появятся Евгения и Владимир.

Танцы: замена необязательна, но травмы Кацалапова заставляют о ней задуматься

Замена нужна и в танцах — спина чемпиона России, Европы и мира Никиты Кацалапова периодически отказывается идти вместе с ним в произвольную программу. Поэтому в соцсетях даже муссировались слухи о столкновении Александра Жулина и Этери Тутберидзе в борьбе за вторую замену (вряд ли правдивые). Еще и российский судья в танцах появился после снятия японского — чем не шанс?

Но против нее есть главный аргумент: Степанову/Букина плохо судят в мире. Как бы Александр Свинин и Ирина Жук ни выбивали замену, как бы ребята классно ни выступали в сезоне, для сборной России это ненужный риск.

Есть еще и более экзотичный вариант — появление в сборной дочери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, в который, например, верят в «Ангелах Плющенко», но это уж совсем фантастика.

Впрочем, на какой еще Олимпиаде место фантастике, если не на этой?