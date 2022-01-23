Ветеран мужского одиночного катания начал тренерскую карьеру.

Долгое время Сергей Воронов был константой российского фигурного катания. Он съездил на полтора десятка чемпионатов России, регулярно участвовал в «Гран-при». Дважды был в шаге от участия в Олимпиаде, но так и не смог в ней поучаствовать. Как знать — может, Евгений Семененко проживет схожие чувства через много лет (но не хотелось бы).

Но в чем не откажешь бывшему ученику Инны Гончаренко, Этери Тутберидзе, Николая Морозова и Рафаэля Арутюняна, так это в умении философски относиться к любому событию. Такого спокойствия многим из нас не хватает.

В Таллин 34-летний Сергей приехал через пару дней после наших одиночников — как тренер сборной Казахстана. От нее в турнире участвуют Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев, и обоих тренируют наши люди — Воронов и Алексей Урманов.

Сергей рассказал о том, как команда переживала сложные события в Казахстане в начале года, и поделился своим мнением о результатах российской сборной на чемпионате Европы.

То, что произошло в Казахстане, — ужасно

— Сергей, вы много чего пережили за последние две недели. В Таллине сильно спокойнее после Алма-Аты?

— Слава богу, в Алма-Ате все эти события закончились — по крайней мере, надеюсь на это. Всегда, когда происходят трагедии, связанные с жертвами, — это ужасно. Что это произошло в Алма-Ате — ужасно вдвойне. Погибли люди, я выражаю искренние соболезнования. Нас это сподвигло экстренно переехать в Москву, но в целом мы извлекли из этого пользу. Хочется поблагодарить Российскую Федерацию, Елену Германовну Водорезову за такие шикарные условия. Для моих ребят возможность посмотреть Москву, уровень работы российских фигуристов — да это лучший их сбор под моим руководством.

— Это была именно протянутая рука помощи? Никаких финансовых условий не ставили?

— Скажу так: прежде всего это было человеческое отношение. Никакой дополнительной подоплеки.

— Психологически тяжело после таких событий готовиться?

— Конечно, есть такое. Тем более ребята остались безо льда. Как смог, я им это компенсировал. Все равно делали то, что нужно было делать. Собственно, из-за отсутствия льда и возникла идея переезда.

Надеюсь, в Пекине у Мозалева получится показать себя

— В четверг был объявлен состав сборной России на Олимпиаду — у мужчин едут Кондратюк, Мозалев и Коляда. Вам нравится выбор?

— Нравится или нет — меньше всего кого-то должно волновать (смеется). По-моему, выбор логичный. Мне очень симпатичен Женя Семененко. Но так решила федерация, тренерский совет, и всегда третья путевка обсуждается. Мне очень понравилось, что состав обновился, омолодился. Буквально перед отъездом увидел Марка, перебросились парой фраз на улице. Очень радостно, что он теперь действующий чемпион Европы. Приятно было увидеть его в новом качестве.

— Лайфхаками, как побеждать в Таллине, поделился?

— Ну это он нашим парням-спортсменам рассказал, может быть. Они общаются, и я рад этому. Андрей Мозалев тоже молодец, много работает, надеюсь, в Пекине у него получится показать себя.

— Вы сами теряли олимпийскую путевку после чемпионата Европы. Наверняка представляете, какие ощущения сейчас у Жени.

— Если быть точным, это было как раз в Таллине. Но спустя 12 лет, когда я наконец-то в другом амплуа, воспринимаю уже спокойнее, с ностальгией. Было? Ну было. Это опыт, ошибки в нем тоже присутствуют. Не бывает взлетов без падений, а на тот момент чемпионат Европы был падением, конечно. Зато много чего хорошего случилось потом. Может, это и хорошо. Что ни делается, все к лучшему.

— Вы «наконец-то» в другом амплуа. Хочется вернуться в предыдущее?

— Ностальгия и здесь есть всегда, конечно. Иногда ловишь такие моменты, даже здесь, на тренировках. Нет, я не хочу выйти на лед что-то показывать. Просто рад, что фигурное катание живо, эволюционирует. Люди такие сложные вещи сейчас стали делать! И счастлив, что причастен к этой семье.

— Из вашего поколения, наверное, почти никто и не катается уже, разве что Артур Дмитриев в США. Видели его попытку четверного акселя?

— Краем глаза в Instagram. Здорово, когда человек куда-то идет, старается рисковать. Спорт — это в любом случае риск. Хорошо, что он пытается.

— Вы работали и фигуристом, и комментатором, теперь тренером. Можно сравнить, что сложнее?

— Комментирование — это скорее хобби, и я благодарен Андрею Журанкову за такую возможность. Быть тренером — большая ответственность. Но поверьте, что у тренеров не меньше ощущений, чем с другой стороны борта у спортсмена.

Почему у женщин нет интриги-то, блин?

— Соревнования женщин на чемпионате Европы смотрели? Что запомнилось больше всего?

— Конечно, смотрел. Отдельным уровнем идет Камила Валиева. Все последние турниры выигрывает она.

— И убивает олимпийскую интригу заодно.

— Вы подождите, здесь же она позволила себе оплошность, соскочил конек. Почему нет интриги-то, блин? В спорте всегда есть интрига. Да, она выше остальных на голову или две. Но тут я полностью согласен с Этери Георгиевной, которая говорила — никогда нельзя расслабляться, все тренируются. Весь мир! И она абсолютно права. Никто не стоит на месте. А кто стоит — значит такой спортсмен, на Олимпиаду он не приезжает. Все тренируются, разучивают новые элементы. Посмотрите — американки, японки, кореянки. Они прогрессируют. Кто сказал, что не будет интриги? Мыльный пузырь эти слова.

— Вас не удивило такое преображение Анны Щербаковой? Это дар убеждения Этери Георгиевны, о котором вы в свое время рассказывали?

— Давайте начнем с того, что Анна — действующая чемпионка мира. В Анином характере лично у меня никаких сомнений не возникало. И то, что девушки тренируются в сильнейшей конкуренции, — классно. Это и рождает такой результат. А когда ты тренируешься один королем — за кем тебе стремиться? Кого опасаться? Здесь все логично.

Сергей Воронов

Родился 3 октября 1987 года в Москве.

Серебряный (2014) и бронзовый (2015) призер чемпионата Европы (2014).

Бронзовый призер финала «Гран-при» (2014).

Серебряный призер командного чемпионата мира (2015).

Двукратный чемпион России (2008, 2009).