Слишкович заявил, что уровень составов «Спартака» и «Зенита» равный

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович сравнил уровень составов красно-белых и «Зенита».

«Чем «Зенит» сегодня сильнее «Спартака»? Не знаю, я не анализировал. Я считаю, что уровень составов двух команд равный», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз кряду, набрав 57 очков в 30 турах. «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от сине-бело-голубых на 7 очков.