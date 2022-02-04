Дробязко назвала неприятным сюрпризом второе место россиян в ритм-танце командного турнира

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце командного турнира.

«Честно говоря, не ожидала, что Вика с Никитой отдадут первое место в ритм-танце. Мне казалось, что у них особо нет соперников. Думаю они отыграют все в произвольной программе. Все-таки им это соревнование больше идет, чем ритм-данс. Но это очень неприятный сюрприз. Сложно делать прогнозы, но будем надеяться на лучшее», — сказала Дробязко «СЭ».

Первое место заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,56 балла), второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков.