Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о прокате короткой программы российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Страсть, огонь, все было в этом в этом прокате. Мы знаем Сашу Трусову, она не просто откатывает программу. Она всегда это делает вкусно, горячо, так было и сегодня. Но опять же — срыв», — сказал Ягудин.

Отметим, Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За прокат она получила 74,60 балла и занимает второе промежуточное место.