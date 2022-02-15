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Сегодня, 17:15

Ягудин — о прокате Трусовой: «Страсть, огонь, все было в этом в этом прокате»

Олимпийский чемпион Ягудин высказался о прокате короткой программы Александры Трусовой на Олимпиады
Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о прокате короткой программы российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Страсть, огонь, все было в этом в этом прокате. Мы знаем Сашу Трусову, она не просто откатывает программу. Она всегда это делает вкусно, горячо, так было и сегодня. Но опять же — срыв», — сказал Ягудин.

Отметим, Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За прокат она получила 74,60 балла и занимает второе промежуточное место.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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