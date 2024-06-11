Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Пекин-2022

Сегодня, 15:15

Судьбу медалей наших фигуристов будут решать в День России. Американцы запланировали праздник в Париже

12 июня в CAS решит вопрос о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Американские фигуристы заняли второе место в командных соревнованиях на ОИ-2022, но рассчитывают подняться на первое.
Фото Getty Images
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
12 июня в CAS состоится финальная битва за золото олимпийского командного турнира в Пекине-2022.

Как стало известно «СЭ», Спортивный арбитражный суд Лозанны 12 июня проведет заседание по апелляциям российских фигуристов и спортивных организаций на лишение золотых медалей олимпийского командного турнира в Пекине. После того как Камила Валиева понесла наказание в виде четырехлетней дисквалификации, Россия решением ISU (Международного союза конькобежцев) опустилась с первого на третье место. Но с таким поворотом не согласны ни в Москве, ни в сборной Канады, которая осталась на четвертой позиции.

Что конкретно рассматривается?

В пресс-службе CAS ответили на вопрос «СЭ» таким образом:

— Слушания по следующим вопросам состоятся 12 июня 2024 года: Олимпийский комитет России (ОКР) против Международного союза конькобежцев (ISU); Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) против ISU; Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина и Камила Валиева против ISU.

Дата слушаний по оставшемуся делу (CAS 2024/A/10354) Мэдлин Скизас, Пайпер Жиль, Поль Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс, Майкл Маринаро, Эрик Рэдфорд, Ванесса Джеймс и Роман Садовский, Skate Canada, Олимпийский комитет Канады против Международного союза конькобежцев (ISU), Международного олимпийского комитета (МОК), Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и Александра Галлямова, Виктории Синициной, Анастасии Мишиной, Никиты Кацалапова, Камилы Валиевой и Марка Кондратюка будет назначена в ближайшее время, — говорится в официальном письме CAS.

Камила Валиева. Дело Валиевой: почему защита оказалась столь слабой?

В январе суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, поскольку в соответствии с принципом баланса вероятностей не нашел ее версию попадания допинга в организм правдоподобной. Напомним, сторона фигуристки настаивала на «заражении» триметазидином от клубничного десерта, приготовленного дедушкой, который принимал этот кардиологический препарат. Но доказательств этому, по словам судей, предоставлено не было. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Этот вердикт оспаривать можно уже только в Федеральном суде Швейцарии, и то только на предмет формальных нарушений в ходе процесса.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место. Однако международная федерация ISU не стала пересчитывать баллы и после исчезновения Камилы из протокола не подняла соперников на место вверх, что вызвало недовольство канадской сборной — об этом как раз и говорится в контексте слушаний Скизас и Ко в CAS. Россияне также недовольны третьим местом и требуют вернуть первое. Короче говоря, в CAS параллельно идет несколько процессов. Первый из них завершится в среду.

Российская сборная празднует победу в командных соревнованиях ОИ-2022.
Фото Getty Images

Есть ли шансы?

Российская сторона настаивает на том, что партнеры Валиевой по команде не должны страдать из-за дисквалификации одного из членов сборной — как это происходит в командных видах. Например, допинг у одного из хоккеистов сборной не приводит к лишению медалей всех остальных. Однако конкретно регламент не прописан, и в такой логике, руководствуясь здравым смыслом, даже обнуление результатов Валиевой должно вести к изменениям таблицы. Это аргументация другой стороны, и, судя по последним тенденциям, CAS вряд ли найдет против нее контраргументы.

Камила Валиева. CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Время рассмотрения апелляции стало известно буквально за пару дней до слушаний и представляется выбранным довольно быстро. Вероятно, в том числе и потому, что церемония награждения медалями в командном турнире запланирована на 7 августа и должна пройти в Париже в рамках летней Олимпиады. К этому моменту должны быть решены все вопросы об их обладателях. Хотя если канадский иск задержится, то не очень понятно, как будет выглядеть подиум — с двумя командами вместо трех?

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Триумф Америки

Любопытно, что в Париже планируется полноценный день «восстановления справедливости» — у Эйфелевой башни пройдут еще десять (!) церемоний награждения с прошлых Олимпиад. И во многих из них в плюсе остаются американцы, в числе лишенных наград — россияне.

Американцы Лашинда Демус (бег на 400 м с барьерами) и Эрик Кайнард (прыжки в высоту) получат золотые медали Олимпиады-2012 в Лондоне, перешедшие им после аннулирования побед россиян Натальи Антюх и Ивана Ухова из-за допинга.

Камила Валиева. У Валиевой отберут 10 медалей. Кому они достанутся?

Также медали получат еще восемь спортсменов: Беверли Макдоналд (Ямайка; Сидней-2000, бег на 200 метров, бронза), Челси Хэммонд-Росс (Ямайка; Пекин-2008, прыжки в длину, бронза), Тарек Абделазим (Египет; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Дерек Друэн (Канада; Лондон-2012, прыжки в высоту, серебро), Чон Сан Гюн (Южная Корея; Лондон-2012, тяжелая атлетика, бронза), Абеба Арегави (Эфиопия; Лондон-2012, бег на 1500 м, бронза), Зузана Гейнова (Чехия; Лондон-2012, бег на 400 м с/б, серебро), Калис Спенсер (Ямайка; бег на 400 м с/б, бронза).

А вот российскому гребцу Илье Штокалову, который ждал свою медаль Рио-2016 в гребле, кажется, не суждено будет ее увидеть. МОК официально объявил, что «не имеет возможности» перераспределить медали в пользу российских спортсменов — так как ОКР в свое время не смог обеспечить возвращение наград дисквалифицированными россиянами.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
5
4
Читайте также
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выигравшую для Канады чемпионат мира фигуристку могут не пустить на Олимпиаду. У нее нет нужного паспорта

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости