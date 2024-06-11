«И тут Черенков, кумир, спрашивает меня, молодого: «Вась, а можно я в номере покурю»? Каким был Кульков

Вспоминаем легендарного спартаковца.

Сегодня, 11 июня, Василию Кулькову исполнилось бы 58 лет. Он ушел из жизни в октябре 2020-го. Мы решили вспомнить бывшего игрока сборных СССР, России и «Спартака» при помощи его редких интервью.

Василий Кульков

Родился 11 июня 1966 года в Москве.

Полузащитник, защитник.

Играл за каширское «Динамо» (1984-1985), «Красную Пресню» (1986-1987), «Спартак» Орджоникидзе (1988) и «Спартак» Москва (1989-1991, 1995, 1997), в Португалии за «Бенфику» (1992-1994), «Порту» (1995) и «Алверку» (1999-2000), в Англии за «Миллуолл» (1996), а также за «Зенит» (1997) и «Крылья Советов» (1998).

Сыграл в чемпионатах СССР и России 104 матча, забил 6 голов. В сборных СССР, СНГ и России — 42 матча, 5 голов. Чемпион СССР (1989 год) и Португалии (1994, 1995).

Обладатель Кубка Португалии (1993) и Суперкубка Португалии (1995).

Умер 10 октября 2020 года от онкологии.

О «Красной Пресне» и молодом Романцеве

— Еще когда играл за каширское «Динамо», встретился после матча с «Красной Пресней» с ее тренером Олегом Ивановичем Романцевым. «Давай вместе поработаем», — предложил он тогда. Я согласился и пообещал: как уволюсь в запас — сразу к нему. Постоянно помнил это обещание и в конце концов оказался в «Пресне».

Значит, пришел на первую тренировку в «Пресню». Вернее, это была не совсем тренировка. Ребята формально были в отпуске. Но они приходили три раза в неделю на коробку и играли в удовольствие в «дыр-дыр» на льду. Играл там и Романцев. Один момент мне запомнился. Я играл против него и случайно наступил ему на ногу. «Извините», — говорю. «Все нормально», — отвечает. Но в следующем момент он как даст мне прямой ногой в пах! Я аж согнулся. И тоже слышу от него: «Извини». Вернул должок.

В Кашире я одно время играл нападающего. А начиная с «Пресни», уже больше действовал сзади. Романцев много занимался со мной индивидуально. Мы базировались в Серебряном Бору. Романцев брал макет и уводил меня в парк. Там он на макете показывал мне, как должен действовать защитник.

Василий Кульков. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

О Федоре Черенкове

— Трудно описать его. Настолько простой. Настолько (задумывается)... Ему бы подошло, наверное, слово «блаженный». Он готов был рубашку последнюю свою отдать, ничего не прося взамен. Вспомнил такой характерный момент. Когда только пришел в «Спартак», жил с ним в одной комнате. А Федор покуривал. И как-то Федор, уже легенда, кумир, спрашивает меня, еще молодого, только что пришедшего в команду игрока: «Вась, а можно я покурю, ты не будешь против?» Очень много о нем говорит этот момент. И он такой был во всем. Всегда со всеми уважителен, добродушен, вывести из себя было очень сложно.

На тренировке в «Спартаке» у меня всегда была цель — если играли в «квадрате», очень хотел отобрать мяч у Черенкова. Поначалу это было сделать очень трудно. Хотел хотя бы коснуться мяча, после того как он принимал. А задача-максимум — отобрать. Когда получалось, был очень доволен. Потому что Федя, конечно, обращался с мячом мастерски.

О матчах против Марадоны

— Что ощущал, когда выходил на игру с «Наполи» и видел Марадону? Да ничего особенного. Честно говоря, не важно было, кто передо мной — Марадона, не Марадона. Думал о матче. Выходил играть — все мысли были там, на поле. Для меня не было никогда особой разницы, кто играет против меня — звезда или нет. Не было такого, что выходишь играть против кого-то вполсилы, а против Марадоны, скажем, на полную катушку. Играли каждый раз на победу и с боевым настроем, поэтому было по большому счету все равно, кто там, по ту сторону. Может, поэтому и побеждали.

В Неаполе Марадона был подвижен и порой неуловим. Интересно, что при встрече на поле он показался мне не очень поворотливым, погрузневшим, что ли. Но только в первое мгновение. Потом я только успевал переводить дух. Диего в игре непредсказуем. У него будто глаза на затылке. Помните его пас пяткой в Неаполе, после чего все наши защитники оказались отрезанными? В сборной на мировом первенстве Марадона действовал в глубине, больше помогая партнерам. В «Наполи» он совсем иной. Здесь все уже работают на него. С одной стороны, это упрощало задачу: я знал, что в девяноста девяти случаях развития атаки мяч непременно попадет к Диего. С другой — если уж он оказался у Диего, жди любых неприятностей.

— Приходилось использовать при опеке все средства?

— Это вы о моем предупреждении? Досадная история, Марадона с мячом сам на меня навалился. А когда упал, стал изображать жертву Судья тут как тут и, конечно, «зажег» желтую карточку.

Василий Кульков. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

6 из 6 в Лиге чемпионов

Ничего наперед не загадывал. Но выиграли первый матч у «Блэкберна» — 1:0, и пошло... Особо удивляться, впрочем, не стоит. Состав подобрался на загляденье — Пятницкий, Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Аленичев, Черчесов, Хлестов, тот же Юран... И командный дух был на уровне. Какой из матчей в той Лиге самый памятный? С «Русенборгом» в Норвегии. Я привез то ли первый, то ли второй гол в наши ворота — в середине обрезал. К перерыву — 0:2. Но ребята собрались и вырвали победу — 4:2.

— Если бы в межсезонье «Спартак» фактически не распался, прошли бы весной 96-го «Нант»?

— И без нас команда чуть не добилась успеха. В Москве при счете 2:0 судья не назначил очевидный пенальти в ворота французов. А с нами... Тот состав был способен на многое.

О «Письме 14»

— Там не все так просто. Многое до сих пор непонятно. Но разоблачать кого-то сейчас — кому это надо? Я сделал выбор и в принципе ни о чем не жалею.

— Многие из тех, кто все затеял, нынче каются. Однако нельзя, наверное, из 2003 года судить события 9-летней давности, когда ситуация не только в футболе, но и в стране была совершенно иной?

— Уверен, все, кто подписал письмо, могли поехать на чемпионат мира, если бы отношение к игрокам не ограничивалось одними обещаниями.

Василий Кульков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О «Бенфике» и «Порту»

— Получив предложение от «Бенфики», я первым делом пошел посоветоваться к Романцеву. Если бы он однозначно сказал — останься, я бы так и сделал. Но Олег Иванович как раз заметил, что такие предложения игрокам моего амплуа выпадают крайне редко — серьезные клубы ищут все больше форвардов или атакующих полузащитников. Если бы это был какой-нибудь третьеразрядный клуб, я бы и сам не поехал. Но это была «Бенфика». В команду вроде легко влился. С тренером, спокойным и рассудительным шведом Эрикссоном, сразу установились ровные рабочие отношения. С партнерами тоже. Португальцы обожают повозиться с мячом, а я как раз нежадный — пас, только не пустой, всегда отдам. Но могу и сам мяч при случае протащить. Так что особых проблем не было.

Мои яркие матчи? «Бенфика» обыграла «Арсенал» в Лондоне — 3:1. Один из голов на моем счету — Серега Юран оставил пяткой мяч, я пробил и попал.

— В Португалии чаще играли в обороне или в полузащите?

— У Эрикссона начинал на месте правого защитника, затем он перевел меня на позицию «под нападающими». А в «Порту» в основном был опорным хавом.

О лимите и молодых футболистах

— Я бы вообще лимит отменил! Без конкуренции прогресса не будет! Футболист должен на поле доказывать, что сильнее, а не получать автоматом место в составе благодаря паспорту. Многие спартаковские воспитанники подавали огромные надежды, но в какой-то момент прекращали поднимать планочку. Ребятам нужно брать пример с таких игроков, как Черенков, Родионов. Они-то никогда не останавливались на достигнутом! Или возьмите меня. Я был средний футболист...

— Василий, не скромничайте.

— Серьезно! Суперталантом не обладал. Но за счет трудолюбия выжал из себя все, что мог. А сегодня у молодежи одно на уме: лишь бы зарплата капала.

В статье использованы материалы с сайтов/изданий: «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», Еврофутбол, Sport 24.