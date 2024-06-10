Вслед за Сафоновым в Европу уедет и Сперцян? Академия «Краснодара» заработала на полную мощь

По данным «СЭ», 24-летним хавбеком «быков» и сборной Армении интересуется «Дженоа».

Эдуард Сперцян в «Дженоа»? Пока об этом говорить рано, но информация об интересе итальянского клуба к полузащитнику «Краснодара» у «СЭ» максимально достоверная.

И это уже не удивляет. Европейские клубы, несмотря на все геополитические катаклизмы, все увереннее заходят на российский рынок. Если еще несколько лет назад в топ-чемпионатах мы следили фактически за одним Головиным (Черышев слишком уж часто травмировался), затем одинокой ласточкой залетел Алексей Миранчук, то с прошлого лета подобные новости появляются регулярно. В «Гавр» уехал Кузяев, в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро — Захарян. Недавно прошел медосмотр в «ПСЖ» голкипер «Краснодара» Сафонов — и эта сделка за 20 миллионов евро войдет в разряд самых дорогих во всей истории нашего футбола.

Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Видное место в ней займет и переход Сперцяна, если он все же отправится в один из ведущих чемпионатов Старого Света. Пусть полузащитник выступает за сборную Армении, но уроженец Ставрополя — полностью российский продукт. По информации из разных источников, «быки» готовы продать Эдуарда за 13 миллионов евро. «Дженоа» вполне может потянуть эту сумму. Скажем, прошлым летом генуэзцы заплатили за форварда Матео Ретеги 14,5 миллиона. Интересно, что солидный ресурс transfermarkt.de ценит Сперцяна даже выше, чем игрока сборной Италии: 20 миллионов евро против 16. По этому показателю Эдуард в «Дженоа» стал бы вторым вслед за самым дорогим в составе исландским атакующим хавбеком Альбертом Гудмундссоном (30 миллионов).

Впрочем, мы немного забегаем вперед. До перехода пока далеко. Но факт интереса уже говорит о высокой оценке потенциала Сперцяна. При этом для «Краснодара» это было бы как предметом гордости за работу академии, так и головной болью. Лето не успело начаться, а клуб, который остановился в шаге от золота, рискует потерять сразу двух своих лидеров.