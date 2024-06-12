Интервью молодой звезды «Ференцвароша» «СЭ».

Эдгар Севикян зимой переехал из «Пари НН» в Венгрию и уже в первый сезон выиграл чемпионат в составе «Ференцвароша». В интервью «СЭ» полузащитник сборной Армении рассказал об адаптации в непривычных для себя условиях, новом тренере «Спартака» Деяне Станковиче, а также признался, что скучает по России.

«Команда знает несколько слов по-русски. Говорят, от Черчесова осталось»

— Как прошли твои полгода в «Ференцвароше»?

— Поначалу потребовалось время на адаптацию. Я не проходил полноценные сборы с командой, физическая готовность была не на высоком уровне. Надо было перебороть это.

— Твой переход был оформлен очень быстро. Как так получилось?

— Первые контакты с «Ференцварошем» произошли после завершения осенней части сезона, но там не было никакой конкретики. Уже ближе к сборам появились детали, нужно было быстро принять решение, так как и из других команд был интерес.

— Расскажешь откуда?

— Была Франция, но до конкретного предложения не дошло из-за обстоятельств, которые от меня не зависели. Были звонки, вопросы, некоторые клубы из России интересовались. Плюс общались с командами из Европы, но осуществить переход было сложно — пришлось бы ждать до конца трансферного окна, и не факт, что что-то бы получилось. Приняли решение о переходе в «Ференцварош» — клуб хорошего уровня.

— «Ференцварош» у многих ассоциируется со Станиславом Черчесовым. Общался ли ты с ним перед переходом? Знакомы ли вы?

— Я с ним лично не знаком, но, как я знаю, отец общался с ним на одном мероприятии. Видел высказывания Станислава Саламовича в СМИ, слышал его советы. Благодарен ему за это. В «Ференцвароше» его все помнят, любят. Слышал, что при нем было очень хорошее время. Многие игроки отзываются о Черчесове очень хорошо!

— Как тебя встретили в команде? Был какой-то ужин?

— Приехал на сборы, а там всего три-четыре дня на тренировки. После пары выходных начался чемпионат. Просто не было времени. Да и мне кажется, что в Европе не принято проставляться всей команде. Тем более что я один из самых молодых. У всех свои заботы, семьи. Да, меня представили перед командой — сразу включился в работу, адаптация через футбольное поле.

— Как прошли первые дни в новых условиях?

— Было нелегко! Да, есть опыт адаптации, когда я был в Испании. Но это юношеский возраст. На взрослом уровне это первый раз. Уехал из команды, в которой провел полтора года, где у меня были прекрасные взаимоотношения с игроками, везде чувствовал себя комфортно. И приехал в топ-клуб Венгрии, который всегда выступает в еврокубках, — адаптация нелегкая. Раздевалка многонациональная, не со всеми получается полностью сконнектиться. Поначалу помогал Кристиан Рамирес, который играл в «Краснодаре». Он подсказывал мне и в раздевалке, и на поле.

— Как много игроков говорят на венгерском? Не думаешь выучить?

— Мне кажется, его невозможно выучить (Улыбается.). Есть в клубе люди, которые работают 20 лет, они говорят по-венгерски. Выучил два слова, пока достаточно — «спасибо» и «привет». Но надеюсь, что в будущем смогу понимать больше слов.

— А ты команду не учил русскому?

— Нет, но часть команды знает несколько русских слов. Говорят, это после Станислава Саламовича осталось.

— С английским у тебя нет проблем?

— У меня все в порядке с испанским. Английский понимаю, но не говорю свободно, как на испанском. Есть же принцип — чем больше говоришь, тем лучше знаешь язык. Через несколько месяцев после перехода с языком стало лучше. Тем более что у нас раздевалка англоговорящая, где-то подхватываю.

Эдгар Севикян в «Ференцвароше». Фото ФК «Ференцварош»

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш»

— Что было самым сложным с бытовой точки зрения?

— Было тяжело найти жилье, клуб снимал отель. Не было ощущения уюта. Уход из «Пари НН» стал для меня выходом из зоны комфорта. А тут — все новое. Знакомишься с футболистами, тренерским штабом. Нужно привыкать к новому уровню игры. Свою роль сыграла физическая подготовка, необходимо было набрать кондиции. Каждый хочет все и сразу, но не всегда так получается. Нужно это переждать.

— Как сейчас? Стало лучше?

— Намного. Набрал форму, начал получать игровое время, стал лучше чувствовать себя на поле, в раздевалке. Нашел взаимосвязи с партнерами. Выиграли чемпионство!

— Многие болельщики после перехода тебя стали называть армянским Джеком Грилишем.

— Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда я даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш (смеется). И в команде это тоже подхватывают. Все началось еще в «Пари НН», когда я начал носить резинку. Я на это не реагировал, думал, останется только в Нижнем. Но перехожу в Венгрию — то же самое.

— Когда выиграли чемпионство, не праздновал в стиле Грилиша?

— Нет, это не по мне. Так не праздную. Хотя фотография у него получилась прикольная.

— Как часто тебя узнают на улице?

— В Венгрии — часто. Там люди с ума сходят по футболу, а «Ференцварош» — самый большой клуб в стране. Не сказал бы, что каждый день, но нередко бывает. Однажды был случай: стоял на улице, ждал машину, мимо проезжает такси и вдруг резко тормозит. Человек выходит из машины, выстраивается пробка, а он подходит ко мне и говорит: «Грилиш! Грилиш!» Там люди больны футболом!

— Твой дебютный гол за «Ференцварош» пришелся на день рождения отца.

— У меня с голами в дни рождения в этом сезоне особая история. Во-первых, в собственный день рождения забил «Спартаку». Во-вторых, в день рождения матери забил «Динамо». А теперь забил в день рождения отца. Как-то так получается. Если будешь думать, что нужно порадовать близких — перегоришь. Хотя забить в день рождения отца и матери — вдвойне приятно. Но на каждую игру настраиваюсь одинаково.

— Какие эмоции были после чемпионства в Венгрии?

— Первый титул в профессиональной карьере... Начиная сезон с «Пари НН», не думал, что окажусь чемпионом, подниму трофей. Очень тяжело передать эти эмоции. Для каждого игрока это престижно. Когда ты свою золотую медаль отдаешь своим близким — это непередаваемые эмоции.

— Ты доволен тем, как складывается твоя карьера в Венгрии?

— За пять месяцев завоевали один трофей. Могли взять и второй, но, к сожалению, уступили в финале кубка. Кто-то может подумать — уехал и не играл. Но мало кто понимает, что пройти адаптацию не очень легко, все сталкиваются с этим. Всегда хочется большего. Но чемпионат закончил на хорошей ноте.

— За прошедшие полгода в каких моментах ты стал лучше?

— Наверное, в ментальном плане. В команде все игроки топ-уровня, конкуренция колоссальная, тебе ничего не гарантировано. Это первая деталь, которая меняет твою ментальность. Ты осознаешь силу футболистов, приходится выжимать из себя все, чтобы попадать в состав. Нужно становиться сильнее, чтобы преодолевать трудности. В футбольном плане тоже многому научился. Но еще есть куда расти.

Эдгар Севикян в «Ференцвароше». Фото ФК «Ференцварош»

«Станкович — требовательный, голодный до побед»

— Общались со спортивным директором «Ференцвароша», он рассказывал, что Деян Станкович считает тебя большим талантом. Какую роль он сыграл в твоем переходе?

— Не слышал этих слов. До перехода у меня был разговор со Станковичем и спортивным директором. На тот момент главный тренер рассказал, какие качества ему нравятся во мне. Это повлияло на мой выбор.

— Как бы ты описал Станковича? Какой он тренер?

— Требовательный, голодный до побед. Он всегда хочет выигрывать, старается улучшить каждую деталь. Да, он эмоциональный человек, но это оправдано желанием получать результат. Я научился у него тому, что нужно быть еще более голодным. Нужно этим жить.

— Что самое жесткое ты слышал от Станковича?

— Ничего особенного, но он вспыльчивый. Например, когда у нас что-то не получалось, играли плохо — он мог высказать, взбодрить. Но чего-то конкретного назвать не могу. В раздевалке за полгода я не видел летающих фишек или бутылок. Такого не было.

— Проявляется ли как-то его игровая карьера в тренировочном процессе? Например, когда Тьерри Анри начинал тренировать, он постоянно указывал молодым футболистам: «Я так мог в ваши годы, а вы нет».

— Ничего подобного от него не слышал. Такого сто процентов не было. Хотя на топ-уровне он добился очень многого. Когда я в первый раз созвонился со Станковичем, он мне сказал: «Да, у меня была топ-карьера. Но это в прошлом, теперь у меня новая карьера, новая цель». Станкович разделяет карьеру тренера и футболиста.

— А на тренировках Станкович работает с мячом? Показывает что-то?

— Не перед каждой тренировкой, но бывало. Он любит побить по воротам, пока мы тянемся. Он ставит вратаря и проверяет его. До сих пор у Станковича шикарный удар, прекрасно залетает.

— Максименко будет нагружать.

— Мне кажется, да. Придется потрудиться вдвойне.

— Вы знали, что Станкович может уйти в «Спартак»?

— Нет. Сезон заканчивался, у нас оставалась принципиальная игра — дерби, мы концентрировались на нем. После матча планировалась церемония награждения, нужно было хорошо закончить сезон. Вечером увидели новость — удивились, такого никто не ожидал. Но это футбол.

— Чего футболистам «Спартака» ждать от работы со Станковичем?

— У тренера есть характер, он будет требовать максимальной сосредоточенности, чтобы они бились за клуб, за эмблему. Деян хочет выигрывать трофеи.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

«Не считаю, что «слабенько» провел концовку чемпионата»

— Какие у тебя отношения с «Пари НН» на данный момент?

— Я за них переживаю. С этим клубом у меня связаны очень хорошие воспоминания. Много чего было пройдено. Скучаю по команде. В хороших отношениях с теми, кто искренне желал удачи и хотел для меня лучшего, а также не пытался чему-то помешать. К самому клубу отношусь с уважением. Поэтому воспоминания только хорошие.

— После перехода о тебе высказался Сергей Юран: «Я бы понял, если бы «Краснодар» или ЦСКА, а «Ференцварош»... Эдгар от этого только потеряет. Для «Пари НН» это не потеря, он слабенько концовку года провел». Получается, ты доказал ему обратное.

— Во-первых, про «слабенько». У него как у тренера могут быть свои оценки, у меня — свои. Не совсем, мне кажется, правильно обсуждать высказывание Юрана. Я всегда был и буду к себе самокритичен, назову себя главным самокритиком, и иногда это даже мешает. Не считаю, что «слабенько» провел концовку чемпионата. Может, по цифрам это было не то, что в начале. Надо также не забывать, что у меня были еще и игры за сборную, все это накапливалось.

Но насчет «доказать», мне кажется, я Сергею Николаевичу по своему переходу в «Ференцварош» ничего доказывать не должен и не собирался. Доказывать я должен был только тогда, когда он был моим тренером. Мне кажется, с этой работой я справлялся. Дальше только его мнение. После перехода я смотрел только на свою карьеру, на свое развитие. Другое меня больше не интересовало.

— У тебя были мысли, может быть, на старте выступления за «Ференцварош», что стоит вернуться в РПЛ?

— Нет, потому что с первого дня я понял, что попал в топ-клуб, в котором собраны очень сильные игроки и который может конкурировать на европейском уровне. Когда проходил процесс адаптации, было тяжело. Наверное, в тот момент я не понимал, что все нормально. Но я все равно осознавал, что нахожусь в клубе очень высокого уровня.

— Сейчас следишь за судьбой «Пари НН»?

— Конечно, слежу за командой, очень переживаю за них. Обидно, что была такая неудачная полоса. С некоторыми игроками до сих пор общаюсь.

— С кем? Может быть, ты узнавал, какая атмосфера в команде?

— Мне кажется, не совсем корректно было бы узнавать, что там в раздевалке. Но я на связи с Матео Стаматовым, Костей Марадишвили, Николозом Кутателадзе. Мне писал и Кирилл Гоцук: спрашивал, как проходит адаптация. Писали Артур Нигматуллин, Илья Жигулев, Никита Каккоев. Есть игроки, которые спрашивают, интересуются. Переживают за меня, и я тоже переживаю за них. Тем более у них была такая непростая ситуация. Рад, что им удалось остаться в РПЛ!

— Как отреагировал на отставку Сергея Николаевича?

— Никак. Просто узнал, что пришел новый тренер. Это решение руководства. Мне на это просто сказать нечего.

Эдгар Севикян в «Пари НН». Фото Кристина Кормилицына/ «Известия»

«Все уже чувствовали запах чемпионата Европы»

— После перехода ты успел забить за сборную Армении в ворота Чехии. Гол за сборную — какие это эмоции?

— Огромная гордость и радость, потому что ты хочешь помогать не только команде, но и всей нации выиграть. Да, в том матче мы уступили. Но это невероятные эмоции, даже в товарищеском матче.

— Молодое поколение армянских игроков постоянно на слуху у европейских клубов. Ты, Тикнизян, Сперцян. Почему так?

— Даже не знаю, так просто сложилось. Будем прикладывать все усилия. Дай бог получится помочь сборной сыграть на серьезных турнирах. Иметь поколение хороших футболистов — не значит участвовать в чемпионатах мира и Европы. Для этого надо проделать тяжелый путь, выжимать из себя максимум.

— Будут ли у Армении большие турниры?

— Конечно, все этого хотят, все об этом мечтают. На примере Грузии мы увидели, каково это... У меня там играет друг Георгий Кочорашвили. Помню, когда мы с ним были в «Леванте», его еще не вызывали. Но он мечтал о том, чтобы попасть в сборную, сыграть на крупном турнире. И вот через несколько лет он уже проводит на поле 120 минут, забивает пенальти и выводит команду на чемпионат Европы. Очень рад за него!

Разговаривая с ним, чувствуешь все эти эмоции, как будто бы это ты сыграл за сборную и вывел команду на турнир. Георгий много работал, долго к этому шел. Ты понимаешь, насколько это наполняет внутренней гордостью, радостью, чувством того, что твоя нация впервые сыграет на таком турнире. Ведь ты тоже внес свой вклад, частичку своей работы. Всем в Армении этого хочется, все об этом мечтают. Поэтому нам надо так же упорно трудиться, чтобы достичь этой цели.

— Мы видели, как все переживали, когда Армения не смогла выйти на чемпионат Европы. Что у тебя было на душе?

— Было очень грустно. Тогда я был новичком сборной, сыграл два матча. Самое обидное поражение было от Латвии 0:2. У нас были очень хорошие шансы выйти из группы. Обидно, что уступили в гостях, ведь мы оказались настолько близки, что все уже чувствовали запах чемпионата Европы.

Но в этом можно увидеть плюс. Это показывает, что сборная растет, что мы можем конкурировать на мировом уровне. И, как вы сказали, у сборной новое поколение, хорошие игроки. Дальше будут возможности, поэтому надо работать вдвойне, чтобы впоследствии их использовать. Надо набраться немного терпения, опыта.

— Армения — страна, живущая футболом. Прилетало в комментарии после невыхода на Евро?

— Нет. Если честно, больше слышал слов поддержки, потому что для Армении до конца конкурировать в квалификационном раунде чемпионата Европы — уже большой сдвиг.

— В этом поколении ты стал одним из немногих, кто уехал из России в Европу. Обсуждал ли с Тикнизяном и Сперцяном будущее? Может, они советовались с тобой?

— Я слышал про интерес клубов к ним, они слышали новости про меня. Сам обсуждал с ними какие-то свои варианты в Европе, советовался. Они были за и только радовались тому, что у меня были такие возможности. И я рад за них, что к ним есть реальный интерес из Европы. Во многом у нас совпадают взгляды. Буду очень счастлив, если у них получится уехать в Европу. Они этого заслуживают. Для них это большой новый вызов. Думаю, они способны его принять и преодолеть.

— С какими эмоциями ты сейчас вернулся из сборной? Проиграли Словении, но затем обыграли Казахстан.

— Очень рады, что наконец удалось выиграть в родных стенах. Сборная готовится к Лиге наций. Мне кажется, эти сборы прошли достаточно хорошо. Со Словенией наиграли как минимум на ничью. У нас было много возможностей забить, но не удалось. С Казахстаном тоже была непростая игра.

— Словения будет играть на Евро. Реально ли это сильная сборная? На что бы могла претендовать Армения, будь она на их месте в группе с Англией, Данией и Сербией?

— Мне кажется, просто так на Евро не попадают. Вообще в принципе слабых сборных нет. Все национальные команды — крепкие соперники, со всеми непросто играть. На месте Словении мы бы сто процентов настраивались на каждый матч по максимуму и рассчитывали бы только на положительный результат.

— Будешь следить за Евро? За кого-то будешь болеть?

— Конечно, буду поглядывать. Нет такой страны, за которую прямо буду переживать, болеть. Конечно, буду следить за Грузией: там играет Георгий. Мне кажется, у них есть шансы на выход из группы. Интересно посмотреть на венгров, потому что за них выступают несколько футболистов «Ференцвароша». Вывески с топовыми странами, конечно, тоже хочется посмотреть.

Эдгар Севикян в сборной Армении. Фото Global Look Press

«Самый лучший из армян — Генрих Мхитарян»

— В прошлый раз ты рассказывал, что в Испании солнце, паэлья, все так здорово. Что зацепило тебя в Венгрии?

— Будапешт — топ на самом деле! Мне очень понравился этот город. Он очень красивый, комфортный для проживания. Плюс хорошая погода. Да, зимой, когда я только приехал, было чуть прохладно, ветрено. Но нет снега. С марта выглядывало солнце, было достаточно тепло. С апреля уже вообще больше 20 градусов. По климату все устраивает. Город хороший, есть много красивых исторических мест. Поэтому всем советую посетить Будапешт. Когда познал этот город, даже немного удивился, что он настолько хорош.

— Есть какие-то места, которые обязательно нужно посетить?

— Нужно просто гулять по центру, проходить исторические здания. Есть еще набережная, можно заглянуть на мосты, которые соединяют две исторические части города — Буду и Пешт. Все это очень интересно. Если будете просто ехать по городу, сами заметите очень много красивых достопримечательностей.

Еще мне понравилось, что рядом с Будапештом есть очень много классных городов. Ты в двух часах на машине от Вены, рядом Братислава, Белград. Тебе дали выходной — купил билет в Рим, через час ты уже там. Очень хотел туда съездить.

— Пробовал венгерскую кухню?

— Только гуляш. Но армянская еда лучше!

— Скучаешь по Москве?

— Да, Москву очень люблю. Всегда любил, еще когда жил в Испании. С удовольствием возвращаюсь сюда. Единственное, как обычно, пробки затягивают график. Хочется со всеми встретиться, провести время с близкими людьми. Но из-за пробок что-то откладывается.

— А съездить на Евро, посмотреть на ту же сборную Грузии?

— Конечно, очень хотел бы посмотреть матчи чемпионата Европы. Но, кажется, по графику будет тяжело и не получится.

— Ты всегда говорил, что игра в Европе — мечта. На данный момент она полностью осуществлена?

— Про свою мечту говорить не буду. Хочется не просто быть в Европе, а необходимо развиваться, прогрессировать, в первую очередь достичь чего-то, а также конкурировать на самом высоком уровне. Я считаю себя амбициозным человеком и футболистом. Поэтому всегда хочу большего, хочу быть лучше. Не боюсь принимать тяжелые решения или выходить из зоны комфорта, потому что всегда хочется самореализовываться. Цель не просто быть в Европе, а именно достигать результата. Не знаю, получится или нет, но я точно знаю, что приложу для этого максимальные усилия. Буду работать на все двести процентов, чтобы это осуществить.

— Самый лучший из армян?