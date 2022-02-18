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Сегодня, 08:46

Вылет рейса с Валиевой из Пекина в Москву отложен на несколько часов

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вылет самолета из Пекина в Москву с российскими спортсменами, включая фигуристку Камилу Валиеву, задержан на 2,5 часа.

Российская делегация должна была вылететь в 6:40 (мск), однако вылет был отложен. Ожидается, что самолет приземлится в Шереметьево в 15:32 (мск).

15-летняя Валиева набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине четвертое место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой.

Олимпиада
Камила Валиева
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