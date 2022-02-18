Вылет рейса с Валиевой из Пекина в Москву отложен на несколько часов
Вылет самолета из Пекина в Москву с российскими спортсменами, включая фигуристку Камилу Валиеву, задержан на 2,5 часа.
Российская делегация должна была вылететь в 6:40 (мск), однако вылет был отложен. Ожидается, что самолет приземлится в Шереметьево в 15:32 (мск).
15-летняя Валиева набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине четвертое место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой.
Летим домой. Камила с нами. Все на месте спортсмены pic.twitter.com/mREGvi68qH— Данила Махалин (@McMakh) February 18, 2022
Новости