Вылет рейса с Валиевой из Пекина в Москву отложен на несколько часов

Вылет самолета из Пекина в Москву с российскими спортсменами, включая фигуристку Камилу Валиеву, задержан на 2,5 часа.

Российская делегация должна была вылететь в 6:40 (мск), однако вылет был отложен. Ожидается, что самолет приземлится в Шереметьево в 15:32 (мск).

15-летняя Валиева набрала по сумме двух прокатов 224,09 балла и заняла в турнире одиночниц Игр-2022 в Пекине четвертое место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой.