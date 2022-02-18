Российский фигурист Кондратюк подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине

Марк Кондратюк поделился эмоциями от выступления на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался по поводу своего выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Не вижу повода грустить. Я был на Олимпиаде. Такой шанс выпадает немногим. Я откатал на Олимпиаде четыре программы, хотя большинство катает две.

Знаете, я долго думал и пришел к тому, что на льду мы всем показали, что выиграли как спортсмены. Остальное уже зависит не от нас. Это решают другие.

Но никто никогда в жизни не отберет у меня эмоции, впечатления, воспоминания и счастье, что я попал на Олимпийские игры. А все остальное вторично", — цитирует Кондратюка сайт ФФКР.

На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).