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Сегодня, 08:45

Российский фигурист Кондратюк подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине

Марк Кондратюк поделился эмоциями от выступления на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Марк Кондратюк.
Фото Reuters

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался по поводу своего выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Не вижу повода грустить. Я был на Олимпиаде. Такой шанс выпадает немногим. Я откатал на Олимпиаде четыре программы, хотя большинство катает две.

Знаете, я долго думал и пришел к тому, что на льду мы всем показали, что выиграли как спортсмены. Остальное уже зависит не от нас. Это решают другие.

Но никто никогда в жизни не отберет у меня эмоции, впечатления, воспоминания и счастье, что я попал на Олимпийские игры. А все остальное вторично", — цитирует Кондратюка сайт ФФКР.

На Олимпиаде-2022 Кондратюк принимал участие в командном турнире по фигурному катанию, в котором Россия выиграла золотые медали. В одиночном катании фигурист занял 15-е место (248,82 балла).

Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/6011-mark-kondratyuk-nikto-nikogda-v-zhizni-ne-otberet-u-menya-emotsii-vospominaniya-i-schast-e-chto-ya-popal-na-olimpijskie-igry.html
Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
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